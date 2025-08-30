Sport

Jose Mourinho a luat doar din concedieri cât bugetul FCSB pe 5 ani! Cum arată topul sumelor încasate de „The Special One”

Jose Mourinho nu va mai apuca să înfrunte pe FCSB și prietenul Gigi Becali, după ce a fost demis de Fenerbahce. "The Special One" se poate consola cu o nouă sumă consistentă încasată pentru rezilierea contractului.
Iulian Stoica
30.08.2025 | 12:49
Ce sumă a obținut Jose Mourinho de-a lungul carierei doar din demisii. Sursă foto: Colaj Fanatik

Jose Mourinho a rezistat doar un an și o lună pe banca tehnică a celor de la Fenerbahce. După ce Benfica s-a impus în play-off-ul de calificare UEFA Champions League, conducerea clubului a ajuns la un consens și astfel că antrenorul a fost demis. Ce sumă a primit „The Special One” după ce contractul i-a fost reziliat și cum arată topul demiterilor din cariera sa.

Peste 100 de milioane de euro a câștigat Jose Mourinho doar din concedieri

Jose Mourinho este unul dintre cei mai importanți antrenori pe care continentul european i-a cunoscut în ultimele decenii. Cu un CV impresionant, tehnicianul portughez a reușit să câștige un total de 26 de trofee cu echipele pe care le-a antrenat. În ciuda acestei performanțe, „The Special One” a plecat de bună voie doar de două ori de la formațiile pregătite.

Din cele 8 formații de top antrenate, Mourinho a plecat de bună voie doar de la Porto, respectiv Inter Milano, acest lucru întâmplându-se după triumfurile în UEFA Champions League. În rest, tehnicianul portughez a fost concediat de fiecare dată, Chelsea renunțând la serviciile sale chiar de două ori.

În urma acestor demiteri, „The Special One” a primit despăgubiri în valoare de peste 100 milioane de euro! Cei mai mulți bani i-au fost oferiți după ce Manchester United a decis să-i rezilieze contractul, clubul englez plătind în 2018 nu mai puțin de 23 de milioane de euro. Ei bine, agenția italiană Sport Mediaset a făcut topul sumelor primite după reziliere, iar acesta arată așa:

  1. Decembrie 2018: Manchester United – 23 de milioane de euro
  2. Septembrie 2007: Chelsea – 21 de milioane de euro
  3. Iunie 2013: Real Madrid – 20 de milioane de euro
  4. Aprilie 2021: Tottenham – 17 milioane de euro
  5. August 2025: Fenerbahce – 15 milioane de euro
  6. Decembrie 2015: Chelsea – 10 milioane de euro
  7. Ianuarie 2024: AS Roma – 3 milioane de euro
Jose Mourinho a luat doar din concedieri cât bugetul FCSB pe cinci ani!

Cu 104 milioane de euro încasați doar din rezilierile de contracte, Jose Mourinho este cu siguranță pe primul loc în istorie din acest punct de vedere. Cu o asemenea sumă, FCSB ar avea bugetul asigurat pe următorii cinci ani. Și asta chiar și în condițiile în care bugetul caampioanei a crescut considerabil în ultimii ani, inclusiv datorită rezultatelor bune din SuperLiga și Europa.

În sezonul 2024-2025, FCSB a avut un buget de 20 de milioane de euro, dintre care aproape jumătate din bani au mers la salariile jucătorilor. Au mai fost, de asemenea, bani investiți în prime și în transferuri. FCSB a avut un sezon cu buget record datorită încasărilor foarte mari de la UEFA pentru parcursul din Europa League.

Gigi Becali voia să se dueleze cu Mourinho în Europa League

FCSB și-a aflat adversarii din faza ligii în UEFA Europa League, iar printre aceștia se numără și Fenerbahce. La FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a mărturisit că MM Stoica și-ar fi dorit ca roș-albaștrii să se dueleze cu Jose Mourinho, însă acest lucru a picat după ce „The Special One” a fost demis.

„În finală! Lăsați-ne să ne întâlnim în finală! Grupa o știu. Este o grupă normală. Sunt echipe europene puternice. Toate echipele sunt puternice, dar le putem bate pe toate. Singura care e greu să o bați este Fenerbahçe. Pe aia e greu să o bați. MM de aia voia mai mult, ca să vină Mourinho. E greu. Pe aia nu poți să o bați. E prea puternică. Dacă era Mourinho, îţi dai seama”, a declarat Gigi Becali.

