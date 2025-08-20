Sport

Jose Mourinho încinge spiritele înainte de Fenerbahce – Benfica în Champions League: „Am antrenat echipe mult mai bune decât ei”

Fenerbahce urmează să întâlnească pe teren propriu Benfica în prima manșă a play-off-ului Champions League, iar Jose Mourinho a tras un semnal de alarmă.
Traian Terzian
20.08.2025 | 10:26
Jose Mourinho incinge spiritele inainte de Fenerbahce Benfica in Champions League Am antrenat echipe mult mai bune decat ei
Avertismentul lui Jose Mourinho înaintea meciului Fenerbahce - Benfica. Sursă foto: Hepta

Jose Mourinho este la un pas de accederea în grupa unică a Champions League cu Fenerbahce, însă pentru a reuși această performanță trebuie să elimine Benfica în faza play-off-ului.

Jose Mourinho, avertisment înainte de Fenerbahce – Benfica

În conferința de presă susținută înaintea meciului tur de la Istanbul, programat miercuri, 20 august, de la ora 22:00, tehnicianul portughez a recunoscut că Benfica este un adversar mult mai dificil decât a fost Feyenoord în turul precedent.

”Întotdeauna am câștigat împotriva Benficăi, pentru că am antrenat echipe mult mai bune. Porto era mult mai bună decât Benfica. Manchester United era mult mai bună decât Benfica. Leiria era mai bună decât Benfica pe atunci. De aceea am câștigat atât de multe meciuri împotriva Benficăi.

Nu pot compara echipele de atunci cu cele de astăzi. Benfica este foarte puternică astăzi. Este o echipă de Champions League. Benfica este mult mai puternică decât Feyenoord, dar cred că nu este mulțumită să joace împotriva noastră.

Avem propria noastră experiență. Fanii au fost de mare ajutor echipei și ne-am atins obiectivul, dar nu pot avea un impact negativ asupra Benficăi, deoarece jucătorii lor sunt obișnuiți cu un mediu ostil. Chiar și așa, trebuie să ne ajute, așa cum au făcut-o în meciul cu Feyenoord, a declarat Mourinho, conform fanatik.com.tr.

Transfer făcut de Fenerbahce înaintea ”dublei” cu Benfica

Jose Mourinho s-a arătat încântat de faptul că echipa sa are șanse de a ajunge în grupa de Champions League, însă a recunoscut că Europa League ar fi o competiție mai viabilă pentru Fenerbahce în acest moment.

”Dacă Kerem Akturkovlu va juca, o va face pentru Benfica. Nu mă pot gândi la el ca la un jucător de la Fenerbahçe acum, pentru că este jucător la Benfica. Cred că Mert Muldur poate juca. S-a antrenat și s-a simțit bine. Este apt să joace. Toți jucătorii noștri sunt cruciali. Importantă este munca în echipă.

Champions League are foarte puțin de-a face cu campionatul. Champions League are multe aspecte pozitive, în special în ceea ce privește branding-ul și finanțele. A juca împotriva celor mai bune echipe este crucial. Lucrul pozitiv la Europa League este că avem șanse mai mari de a câștiga. Aș considera că suntem una dintre cele mai puternice echipe din Europa League, dacă am ajunge acolo”, a spus portughezul.

Chiar înaintea meciului tur cu Benfica, Jose Mourinho a primit o veste extraordinară. Șefii lui Fenerbahce au mai făcut un transfer și l-au adus pe malianul Dorgeles Nene de la RB Salzburg. Jucătorul de 22 de ani a semnat un contract pe 5 ani cu campioana Turciei.

  • 2.72 este cota oferită de SUPERBET pentru ”1 solist” în meciul Fenerbahce – Benfica, din prima manșă a play-off-ului Champions League

