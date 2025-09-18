Jose Mourinho, prezentat oficial la noua echipă! Lovitură de senzație: primele cuvinte ale antrenorului portughez

după ratarea calificării în grupa de Champions League. Antrenorul , iar acum a venit și rândul său să preia o nouă echipă. „The Special One” a fost numit pe banca Benficăi.

Jose Mourinho, noul antrenor al Benficăi

Jose Mourinho nu a stat mult timp fără angajament după demiterea din Turcia. El l-a înlocuit pe banca Benficăi pe Bruno Lage, revenind astfel la cârma lusitanilor după 25 de ani. Clubul portughez a anunțat un contract valabil până la finalul stagiunii 2026/2027.

„José Mourinho este noul antrenor al echipei profesionale de fotbal Sport Lisboa e Benfica. Într-o declarație trimisă Comisiei portugheze pentru piața valorilor mobiliare (CMVM), „Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informează că a ajuns la un acord cu antrenorul José Mário dos Santos Mourinho Félix pentru semnarea unui contract de muncă în domeniul sportiv, care va fi valabil până la sfârșitul sezonului 2026/27.

Se mai precizează că, la 10 zile după ultimul meci oficial al sezonului 2025/26, în aceleași condiții, atât Benfica SAD, cât și antrenorul pot decide să nu continue contractul pentru sezonul 2026/27”, a fost comunicatul oficial al Benficăi pe

Primele declarații date de Jose Mourinho la prezentarea oficială ca antrenor la Benfica

Jose Mourinho a susținut o conferință de presă unde și-a exprimat primele impresii despre decizia luată. Tehnicianul a mărturisit că are aceeași foame de succes ca în urmă cu 25 de ani și că regretă că a luat hotărârea de a antrena Fenerbahce în cel mai recent mandat al său, considerând că alegerea nu s-a potrivit deloc cu stilul și filosofia sa.

De asemenea, Mourinho a declarat că este extrem de fericit că a revenit la un club de nivelul său și este de părere că Benfica are toate resursele necesare pentru a realiza mari performanțe la club.

„Sunt disperat să câștig următorul meci. Am venit la un club cu o structură umană și profesională de un nivel superior!”

„Ceea ce nu s-a schimbat deloc este faptul că sunt disperat să câștig următorul meci. Acum 25 de ani, eram disperat să câștig meciul; acum 20/10 ani, eram disperat să câștig; Așa sunt eu. Asta este esența mea. Ce s-a schimbat? Sunt mai matur, practic totul în fotbal este déjà vu, este foarte dificil să se întâmple ceva cu care nu m-am mai confruntat înainte, am venit la un club cu o structură umană și profesională de foarte înalt nivel. Oamenii pe care îi aduc cu mine sunt minunați.

La clubul meu anterior, lucrurile erau simple. Eu voiam să joc cu 4, dar clubul a transferat 5 jucători a 2-a zi după ce am plecat. Cât timp am fost acolo, era imposibil să joc cu 4 fundași când echipa avea 7 fundași centrali. Și doar o singură extremă. Mă adaptez foarte bine la ceea ce am la dispoziție. Am lăudat lotul Benficăi și o voi face din nou. Bruno suferă cu siguranță în acest moment, așa cum am suferit eu acum o lună, dar asta e viața și îi doresc toate cele bune.

„Am făcut o greșeală mergând la Fenerbahçe!”

În acest moment, ceea ce promit este că cred cu adevărat că Benfica are tot ce îi trebuie pentru a câștiga campionatul. Am pierdut două puncte. Cu siguranță vom pierde și altele pe parcursul campionatului. Sper că nu. Benfica are suficient potențial, în vestiarul acela, pentru a fi campioană. Și nu ascund acest lucru. Nu promit [că vom fi campioni], dar sunt convins că putem și trebuie să fim.

Am făcut o greșeală mergând la Fenerbahçe, nu era nivelul meu cultural, nu era nivelul meu în ceea ce privește fotbalul, nu era. Evident, am dat totul până în ultima zi, evident că a trebuit să jelesc, așa cum face Bruno Lage acum, pentru că nimănui nu-i place să plece, dar antrenarea Benficăi este o revenire la nivelul meu, iar nivelul meu este antrenarea celor mai mari cluburi din lume”, au fost o parte din declarațiile date de Jose Mourinho la prezentarea sa oficială.