Jose Mourinho, prima reacție după Juventus – Roma 1-0: ”Meritam să câștigăm”

”Bătrâna Doamnă” s-a impus prin , dar jocul a fost controlat de oaspeți care au ratat și un penalty prin Jordan Veretout în finalul primei reprize.

În urma acestei înfrângeri, Roma a rămas pe locul 4, cu 15 puncte, în timp ce Juventus a urcat pe poziția a șaptea, cu 14 puncte.

Reacție dură a lui Jose Mourinho după meciul Juventus – Roma 1-0

La finalul întâlnirii Juventus – Roma 1-0, prima reacție a antrenorului Jose Mourinho a fost să aprecieze jocul formației sale, considerând că rezultatul este total injust.

”Pot spune că am văzut o Roma mare astăzi. Astea le-am spus și jucătorilor în vestiar. Evident, vorbim despre o înfrângere și zero puncte, dar tot ce pot spune este că Roma a făcut un meci mare în toate privințele.

Trebuie să-mi felicit jucătorii pentru munca depusă. Am văzut curaj, încredere și dorință. Evident, înfrângerea va fi întotdeauna o înfrângere, dar dacă mă uit la proiect trebuie să analizăm creșterea echipei în timp”, a declarat portughezul pentru DAZN, conform site-ului .

Înțepături la adresa arbitrului

Specialiștii în arbitraj au considerat că penalty-ul primit de AS Roma nu trebuia acordat, dar Jose Mourinho nu a vrut să comenteze respectiva fază.

”S-ar putea ca voi să vedeți altfel decât mine, dar eu am văzut că echipa care merita să câștige a sfârșit prin a pierde. Acesta este fotbalul. Acordând doar trei minute de prelungire, arbitrul a arătat intenție.

Incidentul de la penalty nu vreau să-l comentez. Nu am la îndemână toate informațiile, nu am văzut reluările. Vreau să mă izolez de acel moment și să mă concentrez la tot ceea ce a făcut echipa mea”, a afirmat tehnicianul Romei.

Mourinho explică de ce Veretout a bătut penalty-ul

”Toate cuvintele pe care le-am auzit de la cei de la Juventus pe tunel și în vestiar, sper să le spună și în public. Știu cât de mult s-au luptat împotriva noastră.

Am câștigat aici acum mulți ani fără să joc atât de bine, astăzi am pierdut când am jucat foarte bine și arătând că mergem în direcția corectă”, a continuat el.

s-a referit și la faptul că Abraham a vrut să execute penalty-ul ratat în cele din urmă de Veretout: ”Abraham este încrezător, este într-o formă bună, dar avem o ierarhie pentru penalty-uri. Tammy este a treia opțiune, după Veretout și Pellegrini. Dacă Jordan ar fi fost dispus să cedeze, nu ar fi fost o problemă pentru mine”.

Portughezul îi laudă pe Bonucci și Chiellini

”Le-am spus băieților că, atunci când mergi în astfel jocuri în care nu ești favorit, nu poți pleca acasă cu regrete. Am jucat bine, le-am neutralizat contraatacul și am controlat perfect jucători precum Chiesa și Cuadrado.

Am mutat mingea în terenul lor, dar când te confrunți cu o echipă care se apără atât de bine, cu cei doi profesori în centru (n.r. – Chiellini și Bonucci), nu este ușor.

Încă simt că am făcut mai mult decât suficient pentru a câștiga sau măcar pentru o remiză. Îmi felicit jucătorii, deși rezultatul nu a fost cel așteptat”, a încheiat Jose Mourinho.