ADVERTISEMENT

Real Madrid a avut un start de sezon excelent cu Jose Mourinho la cârmă și a reușit în primele trei etape. Însă, runda cu numărul 4 a fost cu ghinion pentru tehnicianul portughez, care a suferit primul eșec de la întoarcerea pe banca ”galacticilor”.

Primul eșec pentru Jose Mourinho în noua eră la Real Madrid

Real Madrid s-a deplasat la Sevilla pentru partida cu Betis din deschiderea etapei a 4-a din La Liga. Deși jocul a fost în mare parte echilibrat, trupa lui Mourinho a ratat ocaziile mai importante și în cele din urmă a pierdut, scor 0-1.

ADVERTISEMENT

Mai întâi, în minutul 81, gazdele au dat lovitura de grație. Natan a reluat cu capul o minge centrată din corner, Thibaut Courtois a avut o paradă fenomenală, dar mingea a sărit la atacantul irlandez Troy Parrott care a împins-o în poartă.

Imediat după primirea golului, madrilenii s-au aruncat spre poarta lui Alvaro Valles cu furia taurului rănit. Însă ce avea să se petreacă în ultimele minute ale jocului de pe Estadio de La Cartuja este de domeniul incredibilului.

ADVERTISEMENT

Gol anulat și penalty ratat de Mbappe

Jose Mourinho a mutat imediat după golul încasat și în locul căpitanului Federico Valverde l-a aruncat în luptă pe Carlos Espi. Și tânărul atacant, care , era să o facă din nou. Espi a băgat mingea în poartă cu o reluare acrobatică în minutul 87, însă golul a fost anulat pentru o poziție de ofsaid.

ADVERTISEMENT

În minutele de prelungire, Real Madrid a beneficiat de o lovitură de la 11 metri, după un fault în careu comis de Natan asupra lui Vinicius. Iar cel care și-a asumat răspunderea a fost ca de obicei Kylian Mbappe.

ADVERTISEMENT

Însă tensiunea momentului și-a spus cuvântul, internaționalul francez a executat modest și i-a permis lui Alvaro Valles să respingă. Mingea a revenit în teren, dar Marc Bartra a ajuns înaintea lui Mbappe și a respins în corner.

Real Madrid a vrut repetarea penalty-ului

Madrilenii au cerut repetarea penalty-ului acuzând faptul că Bartra a intrat în suprafața de pedeapsă înainte ca Mbappe să șuteze la poartă și astfel și-a creat un avantaj și a putut să ajungă apoi să respingă balonul în corner.

ADVERTISEMENT

Faza a fost analizată câteva minute bune la VAR, iar apoi i s-a transmis arbitrului Alejandro Hernandez Hernandez că nu se impune repetarea, deoarece jucătorul de la Betis nu a călcat în careu. De aceeași părere este și Pablo Gonzalez Fuertes, specialistul în arbitraj.

”E clar penalty pentru că Natan îl doboară pe Vinicius. Bartra degajează mingea și o face corect pentru că nu pășește în careu atunci când aleargă spre minge pentru a încerca să împiedice a doua reluare a francezului”, a declarat Pablo Gonzalez Fuertes.

Reacția lui Jose Mourinho după primul eșec

Imediat după încheierea partidei de la Sevilla, Jose Mourinho nu a dorit să comenteze fazele controversate și s-a arătat mulțumit de jocul echipei și mai ales de intrarea excelentă a lui Carlos Espi.

”Nu l-am văzut în detaliu penalty-ul, nu l-am văzut, nu l-am văzut în vestiar, nu pot comenta. Cred că echipa a făcut un meci excelent. Uneori pierzi și nu știi de ce, alteori pierzi și nu știi cum să explici.

Foarte dominanți, fundașii centrali au fost imperiali, au controlat absolut totul, mult joc de atac, multe ocazii de a marca. Dacă s-ar fi terminat la egalitate am fi fost frustrați pentru că am fi putut mai mult, imaginați-vă cum ne simțim cu o înfrângere.

Carlos Espi a avut 10 minute la dispoziție și a marcat un gol fantastic. Poate era în ofsaid sau nu, dar și-ar fi făcut bine treaba. Are un mare potențial și se va perfecționa, pentru că este modest, muncitor și dornic să învețe. Nu aș putea fi mai fericit cu băiatul”, a declarat portughezul.

Cum și-a motivat schimbările făcute

”The Special One” a explicat că a decis să-l înlocuiască pe Arda Guler în repriza a doua deoarece era nervos din cauza arbitrajului și a mărturisit că nu a făcut schimbări pentru că ar fi fost nemulțumit de jucători.

”A fost dificil să-l înlocuiesc pe Arda, da. Foarte dificil pentru că juca foarte bine. Jucătorii lui Betis sunt mai deștepți decât jucătorii lui Real Madrid și sunt duri. La o fază a fost un cartonaș galben clar, apoi un alt jucător a primit galben pentru un fault asupra lui Vinicius, dar jucătorii mei s-au ridicat imediat.

Nu știu cum a terminat Arda prima repriză cu un cartonaș galben când jucase atât de mult și comisese un fault minor… și a primit galben. Erau pe cale să se năpustească asupra arbitrului și a trebuit să-l scot.

Echipa a jucat. Betis a avut contraatacuri, ceea ce este normal. Nu am văzut statisticile, dar îmi pot imagina ce am făcut… nu doar posesia, am creat mult. Am ratat trei sau patru ocazii clare, iar portarul lor a avut trei sau patru parade impresionante.

Schimbările nu sunt pentru că sunt nemulțumit de echipă, este vorba de a scoate jucătorii cu cartonașe galbene. Iar dacă joacă Diomande, care joacă în bandă, e mai bine să-l joace cu Trent decât cu Dumfries”, a spus Jose Mourinho.