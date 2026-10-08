Jose Mourinho, prins la înghesuială! Cum a comentat incidentul care îi putea dinamita relația cu Vinicius la Real Madrid: „Am fost o victimă”

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Jose Mourinho (63 de ani) a avut de gestionat o situație foarte delicată odată cu revenirea la Real Madrid în această vară. Asta pentru că anterior portughezul a antrenat în țara natală, la Benfica. Asta pentru că în sezonul trecut de Champions League cele două echipe s-au duelat pe parcurs în această competiție, iar la meciul de la Lisabona s-a petrecut un incident extrem de tensionat.

Jose Mourinho, întrebat despre un subiect extrem de sensibil pentru el după revenirea la Real Madrid

Este vorba bineînțeles despre (20 de ani) de la Benfica. Atunci, fotbalistul argentinian a fost acuzat că i-a adus adversarului brazilian insulte de natură rasială. la un moment dat din acest motiv.

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Ulterior, , iar după ceva timp Mourinho a plecat de la Benfica și s-a întors la Real Madrid. În mod evident, în acest context „The Special One” s-a văzut pus în situația de a avea destul de multă grijă în ceea ce privește gestionarea relației sale cu Vinicius, un „greu” al vestiarului, întrucât antrenorul a avut și el de asemenea o anumită implicare în conflictul respectiv. Bineînțeles, Mourinho a tins atunci să îi ia apărarea lui Prestianni, jucătorul său de la acea vreme.

Cum a comentat Jose Mourinho acum acel conflict dintre Vinicius și Prestianni

Acum, întrebat direct în legătură cu acest subiect, Jose Mourinho a admis că nu a fost deloc o situație comodă pentru el să revină la Real Madrid după acel episod. „A fost un moment foarte delicat și dificil pentru noi, deoarece, în final, Prestianni a fost suspendat, deși nu pentru rasism. Am fost victima opiniei publice, în principal a multor oportuniști, din cauza unei situații complet incontrolabile. Aveam un jucător care spunea: «Nu este adevărat».

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Nimeni nu are dovezi că a fost adevărat. Nu poți lua o poziție. Orice ai spune, opinia publică tot te-ar critica. Ceea ce îmi place foarte mult la rezultatul acestei povești este că, pe de o parte, am cunoscut un tip fantastic (n.r. Prestianni) și, pe de altă parte, un tip perfect (n.r. Vinicius).

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A fost o problemă, dar, în final, am ajuns să-i cunosc pe amândoi. A fost dificil, din punct de vedere managerial: după ce am jucat acel meci, să ajung la Madrid fără să știu dacă va exista o sancțiune, dacă voi fi suspendat sau nu. O situație extrem de dificilă”, a spus pentru AS, citat de