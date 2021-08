Jose Mourinho, pus la zid de noul star al Barcelonei: ”Nu mi-a dat niciodată vreo șansă”

Ronald pe atacantul olandez, care a semnat din postura de jucător liber de contract, după patru ani petrecuți la echipa franceză Olympique Lyon.

Depay a șocat pe toată lumea când a declarat că și că speră că îl va avea ca adversar în cel mai scurt timp.

Noul star al Barcelonei îl face praf pe Jose Mourinho

Noul star al Barcelonei a impresionat în perioada petrecută în Ligue 1, însă Memphis Depay a avut și zile grele după transferulo de la PSD Eindhoven la Manchester United, acolo unde a fost folosit extrem de puțin de Louis van Gaal și Jose Mourinho.

”M-am gândit foarte mult la motivul pentru care mi-a mers prost la Manchester United. Primul sezon a trebuit să mă adaptez și nu am jucat bine în comparație cu perioada de la PSV. Am pierdut un pic de încredere și am pierdut încrederea lui Van Gaal și a personalului său. Mi-a fost greu.

În sezonul următor am simțit că am mai multă experiență, dar au schimbat antrenorul. A venit Jose Mourinho. M-am luptat să îmi fac loc în echipă, dar cred că ideea de a-mi oferi o șansă nu a fost niciodată în calculele lui.

Nu mi-a dat niciodată vreo șansă. Niciodată. Am fost în biroul lui, dar asta nu a schimbat nimic. A fost o perioadă foarte dificilă, am simțit că mă antrenez bine”, a declarat Depay pentru publicația El Periodico, conform .

A plecat deși avea un salariu excelent

Atacantul olandez a dezvăluit că mai mulți colegi din acea perioadă îl întrebau de ce nu joacă mai mult, dar nu avea niciun răspuns. Și toată această incertitudine l-a făcut să-și dorească să plece de la Manchester United.

”Paul Pogba și Zlatan mi-au spus: ‘De ce nu joci niciodată?’ Pentru mine asta a fost confirmarea că nu am nicio șansă. Și mi-am dat seama că nu vreau să fiu la club mare fără să joc.

Mi-am dat seama că trebuie să o iau de la capăt și să le arăt tuturor că aș putea fi unul dintre cei mai buni. Am avut un contract lung, de cinci ani, și un salariu bun, dar nu m-am simțit confortabil. Așa că am plecat și a fost cea mai bună decizie pe care aș fi putut să o iau”, a mai spus Memphis Depay.

Gestul prin care i-a cucerit pe catalani

Barcelona a făcut o super afacere prin aducerea lui Memphis Depay. Olandezul e evaluat la 45 de milioane de euro, iar singura sumă plătită de catalani a fost cea pentru salariul jucătorului.

Și tocmai salariul l-a transformat pe Depay într-un idol pe Camp Nou. Conștient de gravele probleme financiare ale Barcelonei, olandezul a fost de acord cu o diminuare cu 30% a salariului de 5 milioane anual pe care îl negociase inițial.

Fotbalistul olandez a devenit un lider al echipei și toți jucătorii din lotul Barcelonei au un respect deosebit pentru el. DEpay a mărturisit la rândul lui că s-a integrat perfect la gruparea blaugrana.