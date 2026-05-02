Sport

Jose Mourinho, răspuns ferm cu privire la interesul lui Real Madrid: „Garantez asta!”

Jose Mourinho, antrenorul celor de la Benfica, a reacționat cu privire la o posibilă revenire la Real Madrid. Portughezul ar fi dorit de președintele Florentino Perez.
Bogdan Mariș
02.05.2026 | 13:55
ULTIMA ORĂ
Jose Mourinho (63 de ani) a vorbit despre interesul celor de la Real Madrid.
ADVERTISEMENT

Presa din Spania a anunțat că Jose Mourinho (63 de ani) ar fi favoritul lui Florentino Perez (79 de ani) pentru a prelua banca lui Real Madrid în această vară, după ce „galacticii” se vor despărți de Alvaro Arbeloa. Lusitanul a anunțat că este concentrat pe actuala sa echipă, Benfica, și a dezvăluit că nu a fost contactat, cel puțin pentru moment, de către cei de la Real.

Jose Mourinho a vorbit despre revenirea la Real Madrid

Prezent la conferința de presă înainte de partida Famalicao – Benfica, Jose Mourinho a fost întrebat despre o posibilă revenire la Real Madrid. „Nu, nimeni de la Real Madrid nu m-a contactat, garantez asta. Sunt în fotbal de prea mulți ani, suntem obișnuiți cu astfel de lucruri, dar nu am primit nimic de la Real Madrid. (n.r. despre o posibilă plecare în vară) Nimic. Nu pot spune mai multe.

ADVERTISEMENT

Cu privire la Real Madrid, nimic, iar cu privire la Benfica, deja cunoașteți situația. Mai am un an de contract cu Benfica, asta e tot. Sunt concentrat pe a da ce am mai bun, mai mult pentru jucători decât pentru mine. Cu cât un antrenor rămâne mai mult timp la un club, cu atât controlează mai mult echipa și lotul… e un proces normal.

Uitați-vă la echipe precum Arsenal sau Manchester City, care au același antrenor de 6-7 ani. Evident, toate detaliile aparțin antrenorilor. Antrenorilor care vin și pleacă le este mai dificil să își pună amprenta. Vom vedea”, a spus experimentatul tehnician, conform Marca. Mourinho ar fi dorit de către președintele lui Real Madrid, Florentino Perez.

ADVERTISEMENT
O familie din Germania oferă gratis o casă de 200 mp, dar nu...
Digi24.ro
O familie din Germania oferă gratis o casă de 200 mp, dar nu și terenul de sub ea. Ce trebuie să facă viitorii proprietari

Un nou sezon fără trofee pentru Jose Mourinho

Jose Mourinho a revenit pe banca Benficăi în septembrie 2025, la aproximativ o lună după despărțirea de Fenerbahce. Sub conducerea sa, „vulturii” sunt pe cale să încheie sezonul fără vreun trofeu major. Benfica a părăsit Cupa Ligii în sferturi, fiind învinsă cu 3-1 de SC Braga, iar în Cupa Portugaliei s-a oprit în semifinale, după 0-1 cu FC Porto.

ADVERTISEMENT
Radu Naum a rămas fără cuvinte când a aflat ce a mâncat Ilie...
Digisport.ro
Radu Naum a rămas fără cuvinte când a aflat ce a mâncat Ilie Dumitrescu de 1 Mai: ”Mai bine nu ziceai! Îi jignești pe oameni”

Eliminată din Champions League de Real Madrid în faza play-off-ului, după un scandal imens în prima manșă, Benfica mai are speranțe doar la titlu, însă misiunea pare a fi una imposibilă, ținând cont de faptul că liderul FC Porto are un avantaj de 7 puncte cu 3 etape înainte de finalul stagiunii. Gruparea din capitala Portugaliei a cucerit Supercupa în startul sezonului, după 1-0 cu Sporting, însă la acel moment pe bancă se afla Bruno Lage.

ADVERTISEMENT
SELECTEAZĂ AICI FANATIK.RO - SURSA TA DE INFORMAŢII PE GOOGLE. BIFEAZĂ CĂSUŢA PENTRU A VEDEA PRIMUL EXCLUSIVITĂŢILE DIN SPORT PE GOOGLE
Cine sunt cei șapte jucători de la FCSB care pleacă în vară. Radunovic...
Fanatik
Cine sunt cei șapte jucători de la FCSB care pleacă în vară. Radunovic și alte nume grele, pe lista neagră a lui Gigi Becali
Continuă războiul dintre Florin Talpan și Radu Miruță! Juristul CSA, mesaj dur la...
Fanatik
Continuă războiul dintre Florin Talpan și Radu Miruță! Juristul CSA, mesaj dur la 5 dimineața
Atleta care este comparată cu Paige Spiranac. Duce o viață de lux și...
Fanatik
Atleta care este comparată cu Paige Spiranac. Duce o viață de lux și bifează apariții de senzație
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Gică Hagi și-a enervat jucătorii cu decizia luată la echipă
iamsport.ro
Gică Hagi și-a enervat jucătorii cu decizia luată la echipă
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!