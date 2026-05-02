Jose Mourinho, răspuns ferm cu privire la interesul lui Real Madrid: „Garantez asta!”

Presa din Spania a anunțat că Jose Mourinho (63 de ani) ar fi favoritul lui Florentino Perez (79 de ani) pentru a prelua banca lui Real Madrid în această vară, după ce „galacticii” se vor despărți de Alvaro Arbeloa. Lusitanul a anunțat că este concentrat pe actuala sa echipă, Benfica, și a dezvăluit că nu a fost contactat, cel puțin pentru moment, de către cei de la Real.

Jose Mourinho a vorbit despre revenirea la Real Madrid

Prezent la conferința de presă înainte de partida Famalicao – Benfica, Jose Mourinho a fost întrebat despre o posibilă revenire la Real Madrid. „Nu, nimeni de la Real Madrid nu m-a contactat, garantez asta. Sunt în fotbal de prea mulți ani, suntem obișnuiți cu astfel de lucruri, dar nu am primit nimic de la Real Madrid. (n.r. despre o posibilă plecare în vară) Nimic. Nu pot spune mai multe.

Cu privire la Real Madrid, nimic, iar cu privire la Benfica, deja cunoașteți situația. Mai am un an de contract cu Benfica, asta e tot. Sunt concentrat pe a da ce am mai bun, mai mult pentru jucători decât pentru mine. Cu cât un antrenor rămâne mai mult timp la un club, cu atât controlează mai mult echipa și lotul… e un proces normal.

Uitați-vă la echipe precum Arsenal sau Manchester City, care au același antrenor de 6-7 ani. Evident, toate detaliile aparțin antrenorilor. Antrenorilor care vin și pleacă le este mai dificil să își pună amprenta. Vom vedea”, a spus experimentatul tehnician, conform . .

Un nou sezon fără trofee pentru Jose Mourinho

Jose Mourinho a revenit pe banca Benficăi în septembrie 2025, la aproximativ o lună după despărțirea de Fenerbahce. Sub conducerea sa, „vulturii” sunt pe cale să încheie sezonul fără vreun trofeu major. Benfica a părăsit Cupa Ligii în sferturi, fiind învinsă cu 3-1 de SC Braga, iar în Cupa Portugaliei s-a oprit în semifinale, după 0-1 cu FC Porto.

, Benfica mai are speranțe doar la titlu, însă misiunea pare a fi una imposibilă, ținând cont de faptul că liderul FC Porto are un avantaj de 7 puncte cu 3 etape înainte de finalul stagiunii. Gruparea din capitala Portugaliei a cucerit Supercupa în startul sezonului, după 1-0 cu Sporting, însă la acel moment pe bancă se afla Bruno Lage.