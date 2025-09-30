Jose Mourinho, revenire de gală pe Stamford Bridge pentru Chelsea – Benfica! „The Special One”, aroganțe și momente istorice în Champions League

Jose Mourinho revine după mai bine de 5 ani în faza principală din UEFA Champions League, cu un format schimbat între timp. Chelsea – Benfica este cu adevărat un meci de gală pentru „The Special One”. Portughezul a scris istorie pe Stamford Bridge unde a câștigat trei titluri de Premier League. Are și un mare regret, nu a reușit să-i ducă pe londonezi în finala Ligii Campionilor.

Ce rezultate a avut Jose Mourinho la ultimele participări în UEFA Champions League. Coșmar cu Fenerbahce, modest cu Tottenham și Manchester United

Pentru Jose Mourinho, Chelsea – Benfica este meciul 152 în UEFA Champions League, fără să includem aici preliminariile competiției. Un antrenor cu adevărat legendar, dar care traversează o perioadă de coșmar în competiție. a disputat singurele lui meciuri în preliminariile UCL și nu a ieșit deloc bine. În 2024 pierde în turul 3, 2-3 la general cu Lille. Iar în 2025 era scos chiar de Benfica, în play-off, după 0-0 la Istanbul și 0-1 la Lisabona.

Astfel că pentru a ajunge la ultimul meci disputat de Mourinho în competiția propriu-zisă, nu în preliminarii, trebuie să ne întoarcem în martie 2020. A fost și atunci o dublă de uitat pentru portughez, care era antrenor la Tottenham. 0-4 la general în fața nemților de la Leipzig. Asta după ce „Mou” încheiase 2019, faza grupelor, cu un alt eșec, 1-3 pe terenul lui Bayern Munchen.

Ultima victorie a lui Mourinho în Champions League a venit chiar la Londra, contra lui Olympiacos

Jose Mourinho câștiga ultima dată în Champions League pe 26 noiembrie 2019, la Londra, ca antrenor al lui Spurs. Era 4-2 contra lui Olympiacos, cu o dublă a lui Harry Kane. În deplasare, „Mou” a câștitgat ultima dată pe 7 noiembrie 2018, la Torino, cu Juventus, scor 2-1. Era antrenor la Manchester United, iar „diavolii” întorceau pe final prin Mata și Alex Sandro, autogol. Cert este că portughezul nu a ajuns mai sus de optimile de finală în UCL nici cu Spurs, nici cu United.

Cum s-a descurcat Jose Mourinho ca antrenor al lui Chelsea, pe care o înfruntă marți ca antrenor al lui Benfica

Chelsea, pe care o înfruntă marți, este echipa la care Jose Mourinho a reușit să câștige cele mai multe trofee de-a lungul carierei. A avut două mandate la londonezi, primul între 2004 și 2007, al doilea între 2013 și 2015. Pe banca leilor, „The Special One” a avut un total de 321 de partide, din care a câștigat 204! Mai are 65 de remize și doar 52 de înfrângeri.

Cabinetul de trofee al lui Mourinho este cu adevărat impresionant și datorită perioadelor la Chelsea. Opt trofee în total câștigate cu londonezii cu „Mou” pe bancă. Trei titluri în Premier League (2005, 2006 și 2015), Cupa Angliei (2007), Cupa Ligii Angliei (2005, 2007, 2015), Supercupa Angliei (2006).

Jose Mourinho, dezamăgiri în Champions League ca antrenor al lui Chelsea. Eliminat de 3 ori în semifinale!

Marele regret al lui Jose Mourinho ca antrenor Chelsea este că nu i-a dus niciodată pe londonezi în finala Ligii Campionilor. A fost aproape în 3 ocazii, dar s-a împotmolit în semifinale. Liverpool o elimina pe Chelsea în 2005, cu Luis Garcia singurul marcator al acelei „duble”, care le-a asigurat „cormoranilor” calificarea în finala legendară de la Istanbul.

În 2007, tot Liverpool era coșmarul lui Mourinho și al lui Chelsea. Londonezii se impuseseră 1-0 pe Stamford Bridge, prin reușita lui Joe Cole, dar Agger egala la general pe Anfield. Iar „cormoranii” se impuneau la lovituri de departajare. În fine, în 2014, ultima dată când Mourinho ajungea în semifinalele UCL, Chelsea era eliminată de Atletico Madrid. După 0-0 în Spania, Simeone întorcea de la 0-1 la Londra și Atleti câștiga 3-1.

Palmaresul lui Jose Mourinho în UEFA Champions League. Românul Cristi Chivu l-a ajutat să scrie istorie

Jose Mourinho nu a avut noroc cu Chelsea în Champions League, dar are competiția în palmaresul său fabulos. A câștigat-o de două ori, cu Porto și Inter Milano. În 2004, la doar 41 de ani, Mourinho producea una dintre cele mai mari surprize din istoria UCL. Câștiga cu Porto o finală total neașteptată, contra lui Monaco, scor 3-0.

În 2010, „Mou” câștiga UEFA Champions League cu Inter Milano, echipă la care evolua și Cristi Chivu, după 2-0 în finala cu Bayern Munchen, pe Santiago Bernabeu. Dar acea ediție a UCL va rămâne în memoria microbiștilor pentru modul în care Inter o elimina pe Barcelona, 3-2 la general, după două meciuri în care s-a apărat incredibil în fața mașinăriei de fotbal a lui Pep Guardiola.

Ce a spus Jose Mourinho despre Cristi Chivu, după ce românul a fost numit antrenor la Inter Milano. Declarație în stilul caracteristic

Jose Mourinho și Cristi Chivu au colaborat excelent la Inter Milano. Cei doi au câștigat „tripla” (UCL, campionat, cupă) în sezonul 2009-2010. În 2025, după ce Chivu a fost numit antrenor la Inter, Mourinho a stârnit hohote de râs cu o urare specială pentru român: „E unul dintre copiii mei, un tip cu o personalitate grozavă. Dar nu îi doresc să câștige „tripla”. Să ia Champions League și Serie A, dar nu tripla. Vreu să rămân singurul care a câștigat tripla cu Inter”.

Cum s-a transformat Jose Mourinho în „The Special One”? Cele mai controversate declarații pe care le-a dat în cariera de antrenor

În peste 20 de ani de carieră, Jose Mourinho a delectat presa cu multe declarații fabuloase. Prima lui conferință de presă ca antrenor al lui Chelsea, pe 2 iulie 2004, avea să rămână în istorie după următoarea replică: „Nu mă considerți arogant, ceea ce spun este adevărat. Sunt campionul Europei, deci nu un oarecare. Cred că sunt un antrenor special”.

În 2010, Mourinho, antrenor la Real Madrid în acea perioadă, a vorbit despre pasa proastă pe care o traversa Chelsea. „De ce a căzut Chelsea așa de mult după ce am plecat eu? Simplu, pentru că am plecat eu”. Câțiva ani mai târziu, când era criticat ca antrenor al lui Manchester United, Mourinho a replicat: „Am mai multe trofee în Premier League decât toți ceilalți 19 antrenori împreună. 3 pentru mine, două pentru ei. Deci vreau respect!”

Jose Mourinho și conflictul brutal cu Arsene Wenger: „E specialist în eșecuri”

Jose Mourinho și-a făcut mulți dușmani în fotbal prin stilul său contondent la declarații. Arsene Wenger e primul pe listă, cu un conflict pornit încă din 2004, după un Arsenal – Tottenham 5-4. „5-4 e scor de hochei, nu de fotbal. La antrenamente, 3 la 3, trimit jucătorii înapoi la vestiare dacă se ajunge la 5-4. Să ajungi la acest scor 11 la 11 e rușinos!”. În 2021, Mourinho pierdea 4-5, ca antrenor al lui Tottenham, contra lui Everton în FA Cup.

În 2014, Arsene Wenger spunea despre Mourinho că se teme de un eșec la Chelsea. Replica lui Jose Mourinho a fost una pentru istorie. „Wenger este specialist în eșecuri, eu nu sunt. Poate are dreptate, îmi e frică. Pentru că eu nu sunt obișnuit cu eșecurile. Iar el e specialist, 8 ani fără trofeu la Arsenal ăsta chiar e eșec. Dacă pățesc asta la Chelsea, părăsesc Londra și nu mă mai întorc”

Cum le-a răspuns Mourinho fanilor lui Chelsea care l-au numit „Iuda”

„Voi fi mereu albastru”, a fost declarația de dragoste pe care Jose Mourinho le-a făcut-o fanilor lui Chelsea la conferința de presă de luni. Doar că portughezul nu mai este iubit chiar de toți fanii „leilor” după mandatele la Manchester United și Spurs. La un meci pe Stamford Bridge ca antrenor al lui United, unii fani i-au strigat „Iuda”. Iar Mourinho le-a răspuns în stilul caracteristic la conferința de presă. „Rămân numărul 1 pentru ei până când vine un antrenor să ia 4 titluri în Premier League cu Chelsea. Când se va întâmpla asta, o să fiu pe locul 2. Dar până atunci ‘Iuda’ e pe locul 1”

Ce se întâmplă cu Jose Mourinho? Cariera lui a luat-o la vale de ani buni, serie neagră de mandate ratate

Jose Mourinho a fost declarat cel mai bun antrenor din Europa de 4 ori, în 2003, 2004, 2009 și 2011. Dar sunt deja mulți ani de când rezultatele nu îl mai plasează printre antrenorii de top ai continentului. Mourinho nu a mai jucat finală de Champions League din 2010, când se impunea cu Inter. Iar după semifinala din 2014, Chelsea – Atletico Madrid, nu a mai reușit nici măcar să treacă de optimi.

Sunt deja mai bine de 10 ani de când Jose Mourinho nu a mai câștigat un titlu de campion, de la Chelsea 2015. Iar ultimul mandat, la Fenerbahce, a fost un adevărat dezastru. Și de la Roma a plecat cu scandal, chiar dacă s-a scos cât de cât cu trofeul Conference League pe care l-a câștigat în 2022. La Tottenham a fost un alt mandat eșuat, cu zero trofee.

Nici la Manchester United nu a fost prea iubit de fani, chiar dacă aceștia au ajuns acum să îl regrete după isprăvile lui Ten Hag și Ruben Amorim. Europa League, Cupa Angliei și Supercupa Angliei, toate în 2017, sunt trofeele pe care le-a câștigat Mourinho ca antrenor al „diavolilor”.

Jose Mourinho s-a îmbogățit de când toată lumea îl dă afară. A încasat o avere din clauzele de reziliere

Jose Mourinho este „The Special One” și când vine vorba de demiteri. Doar din clauzele de reziliere pe care le-a încasat de la cluburile care l-au dat afară, . Ultimii pe lista celor care i-au rotunjit conturile bancare portughezului sunt cei de la Fenerbahce. 15 milioane de euro plătiți de turci.

Cele mai mari sume din clauzele de reziliere pe care le-a luat Mourinho au venit din Anglia. 23 de milioane de euro de la Manchester United, 31 de milioane de euro din cele două demiteri de la Chelsea, și 17 milioane de euro de la Tottenham. Real Madrid i-a plătit și ea 20 de milioane de euro, în timp ce AS Roma a scăpat cu doar 3 milioane achitate.