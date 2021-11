Jose Mourinho riscă o sancțiune drastică. Portughezul a ironizat rivala Juventus pe rețelele de socializare

De când a revenit în Serie A, Jose Mourinho nu ratează nicio ocazie să trimită „săgeți” în direcția rivalilor de la Juventus. Stă mărturie mesajul publicat pe rețelele de socializare după victoria din Liga Campionilor a torinezilor, scor 4-2, în fața rușilor de la Zenit.

„Mărul discordiei” a fost chiar penalty-ul obținut de „Bătrâna Doamnă” în minutul 58, când cele două echipe se aflau la egalitate, 1-1. Paulo Dybala a trimis inițial mingea pe lângă poartă, dar centralul Alejandro Hernandez a dictat repetarea fazei, pe motiv că doi jucători ai campioanei Rusiei se aflau în careu în momentul execuției, iar starul argentinian nu a mai ratat.

Jose Mourinho a comis-o din nou. Riscă să fie sancționat pentru un mesaj ironic la adresa rivalei Juventus

„Unul s-a repetat, celălalt nu… Ghiciți care”, a scris Jose Mourinho în dreptul unei postări care opune faza penalty-ului din meciul de Liga Campionilor cu cel acordat Romei chiar în derby-ul cu Juventus, disputat la jumătatea lunii octombrie. Veretout a ratat atunci de la punctul cu VAR, iar Daniele Orsato a lăsat jocul să continue, deși se impunea repetarea, din moment ce adversarii intraseră în careu înainte ca mijlocașul francez să execute.

Întrucât a sugerat că rivalii beneficiază de tratament preferențial din partea arbitrilor, „The Special One” riscă să fie aspru sancționat, mai ales că nu se află la prima abatere. „Sper să devină publice toate cuvintele pe care le-am auzit din partea lui Juventus pe tunel și la cabine! Ei și-au dat seama că s-au chinuit teribil.

Astăzi am văzut o echipă mare a Romei. Le-am spus asta și băieților în vestiar. Am pierdut, dar am numai respect față de băieți. Proiectul meu de aici care ca scop formarea unei echipe, iar acum suntem pe drumul cel bun.

O înfrângere rămâne o înfrângere, dar îmi felicit jucătorii. Cred că echipa care merita să câștige acest meci, a ieșit învinsă. Acesta este fotbalul.

Cu ani în urmă, am câștigat aici fără să merit, iar acum am pierdut după un joc foarte bun. În mod crud, ne întoarcem acasă cu zero puncte”, , imediat după meciul pierdut la limită, 1-0, în fața „Bătrânei Doamne”.

Un fost antrenor din Serie A îl distruge pe Mourinho: „Nu l-aș angaja nici dacă mi-ar da bani”

Deși AS Roma a avut parte, sub comanda sa, de un start excelent în Serie A, Jose Mourinho . Gigi Maifredi, cel care a pregătit de-a lungul carierei mai multe formații de pe prima scenă a fotbalului italian, printre care și Juventus, îl critică pe portughez pentru reacțiile dure la adresa arbitrilor și nu ezită să-i pună la îndoială calitățile de antrenor.

„Pe Stefano Pioli nu l-am văzut vreodată reclamând arbitrajul, deși au fost erori și împotriva echipei lui. Eu cred că atacurile la adresa arbitrilor nu fac bine nimănui.

Doar dai alibiuri jucătorilor care au avut o evoluție slabă. Mourinho este mai mult genul de șmecher. Ca antrenor, este sub cei mai mulți dintre tehnicienii italieni.

Știe doar să dea replici. Dar nu ajută cu nimic echipa. A avut noroc la Porto, apoi a știut să se promoveze. Eu nu l-aș angaja ca antrenor nici dacă mi-ar da bani”, susține Maifredi.