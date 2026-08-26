Sport

Jose Mourinho s-a întors pe Bernabeu după 4.835 de zile. Real Madrid a făcut show cu Real Sociedad

Jose Mourinho a revenit pe banca lui Real Madrid după 4.835 de zile, iar „galacticii” au făcut spectacol pe Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe a reușit un hat-trick.
Alex Bodnariu
27.08.2026 | 00:12
Jose Mourinho sa intors pe Bernabeu dupa 4835 de zile Real Madrid a facut show cu Real Sociedad
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Jose Mourinho, revenire de vis după 4.835 de zile! Real Madrid a făcut show pe Santiago Bernabeu
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Real Madrid a făcut show în La Liga la revenirea lui Jose Mourinho, după 4.835 de zile pe banca tehnică a „galacticilor” pe Santiago Bernabeu. Echipa din capitala Spaniei s-a impus cu 4-1 în fața celor de la Real Sociedad. Kylian Mbappe a fost omul meciului. Atacantul francez a marcat un hat-trick.

Jose Mourinho, revenire de vis după 4.835 de zile! Real Madrid a făcut show pe Santiago Bernabeu

Madrilenii au început mai bine meciul. Kylian Mbappe a deschis scorul în prima repriză, însă fanii prezenți pe Santiago Bernabeu au avut parte de o surpriză neplăcută în minutul 44, atunci când Sucic a restabilit egalitatea pe tabelă.

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Jose Mourinho a reușit să-și bage jucătorii în priză la vestiare. Real a arătat mult mai bine în repriza a doua, iar Kylian Mbappe a readus formația din capitala Spaniei în avantaj. Vinicius, brazilianul din atacul celor de la Real, a dus scorul la 3-1.

„Special One” s-a întors pe Bernabeu! Real Madrid, recital la revenirea lui Jose Mourinho

Kylian Mbappe a reușit să-și completeze hat-trick-ul până la final. Vinicius a oferit o pasă de artist, iar francezul l-a învins elegant pe portarul advers. Brahim Diaz a băgat și el mingea în poartă, dar reușita a fost anulată. Pe finalul jocului, Jose Mourinho l-a introdus pe teren și pe Diomande, jucătorul adus în această vară de la Leipzig.

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Înainte de lovitura de start, Marc Cucurella, noul jucător al celor de la Real Madrid, a avut parte de un moment special. Trofeul Cupei Mondiale, pe care l-a câștigat în această vară alături de naționala Spaniei, a fost prezentat pe Santiago Bernabeu. Fundașul a dat dovadă de fair-play și l-a invitat la fotografie și pe Oyarzabal, ibericul de la Real Sociedad care a făcut și el parte din lotul campioanei mondiale la turneul american.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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