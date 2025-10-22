Sport

Jose Mourinho, scos din minți de Istvan Kovacs! Ce i-a spus marele antrenor lui Ioan Becali despre arbitrul român

Conflict între Istvan Kovacs și Jose Mourinho. Giovanni Becali a spus totul despre ce i-a transmis antrenorul portughez despre arbitrul român și cum l-a caracterizat, de fapt.
Mihai Dragomir
22.10.2025 | 11:22
Jose Mourinho scos din minti de Istvan Kovacs Ce ia spus marele antrenor lui Ioan Becali despre arbitrul roman
EXCLUSIV FANATIK
Jose Mourinho și momentul în care s-a enervat la culme pe Istvan Kovacs. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Istvan Kovacs, cel care a arbitrat recent în „infern” la partida Serbia – Albania, este un „cavaler al fluierului” cu o reputație deosebită și dincolo de granițele țării. El a condus până acum mai multe meciuri importante la nivel internațional, intrând astfel în contact cu mari jucători și antrenori. Giovanni Becali a povestit ce i-a spus Jose Mourinho despre arbitrul originar din Carei.

Jose Mourinho îl detestă pe Istvan Kovacs

Istvan Kovacs, singurul „central” care a oficiat toate cele 3 finale ale competițiilor oferite de UEFA între cluburi (Champions League, Europa League și Confecence League), a reușit să îl enerveze pe Jose Mourinho. Giovanni Becali a povestit la „Giovanni Show” totul despre ce i-a transmis „The Special One”.

„Noi avem arbitri buni. Și fratele lui Kovacs, e iar un arbitru bun, mai tânăr ca el. Dar Istvan Kovacs l-a arbitrat pe Mourinho de atâtea ori. Știi ce îmi spunea Mourinho? Că e duro… Mourinho, l-a arbitrat Kovacs. Mi-a zis: ‘Știi cine m-a antrenat? Românul, Kovacs’.

După meci, îmi zice: ‘Che arbitro duro. Nici nu te bagă în seamă!’. El vrea să fie băgat în seamă, și ăsta nu îl băgă în seamă. L-a arbitrat de 5-6 ori și a spus că unde l-am găsit și pe ăsta… Că nici nu l-a băgat în seamă. Are personalitate, ce să mai!”, a spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

Cum l-a scos din minți Istvan Kovacs pe Jose Mourinho

În luna august a acestui an, Istvan Kovacs a arbitrat duelul de foc dintre Fenerbahçe și Feyenoord, în urma căruia turcii au avansat în play-off-ul Champions League. „Centralul” român l-a înfuriat atunci pe Jose Mourinho, cel care o pregătește în prezent pe Benfica.

Totul a plecat de la faza când olandezii au deschis scorul în prima repriză. Deși un jucător al formației batave a comis henț, Istvan Kovacs a lăsat legea avantajului. Ulterior, mingea a fost interceptată de portarul Fenerbahçe, care a luat-o în mână în afara careului, crezând că arbitrul a oprit jocul.

Arbitrul nu a fluierat deloc până în momentul în care portarul turcilor a luat balonul în brațe, oprind apoi imediat jocul și dictând lovitură liberă pentru olandezi. Chiar dacă jucătorii de la Fener au protestat puternic, decizia nu a putut fi întoarsă. Până și Jose Mourinho a protestat copios, neînțelegând de ce Istvan Kovacs nu a oprit jocul la timp. Olandezii au marcat din lovitura liberă obținută, iar „The Special One” și-a ieșit din minți atunci.

