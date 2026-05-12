Sport

Jose Mourinho se întoarce la Real Madrid! Când va face Florentino Perez anunțul oficial

După încă un sezon dezastruos în care nu a câștigat niciun trofeu, Real Madrid va schimba din nou antrenorul. Alesul este Jose Mourinho (63 de ani), iar portughezul ar urma să fie prezentat oficial în curând.
Traian Terzian
12.05.2026 | 17:33
Jose Mourinho se intoarce la Real Madrid Cand va face Florentino Perez anuntul oficial
breaking news
Jose Mourinho (63 de ani) urmează să revină la Real Madrid. Când va fi oficializată revenirea. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Interimatul lui Alvaro Arbeloa la Real Madrid se va încheia la finalul actualului sezon, iar pe Santiago Bernabeu este așteptat să se întoarcă Jose Mourinho. Portughezul mai are contract cu Benfica până în vara lui 2027, însă asta nu ar trebui să fie o problemă pentru ”galactici”.

Jose Mourinho va antrena din nou Real Madrid

La scurt timp după ce a pierdut pe Camp Nou și Barcelona s-a încoronat campioană, Real Madrid pregătește schimbarea antrenorului. Președintele Florentino Perez va susține o conferință de presă marți, 12 mai, de la ora 19:00, iar toată lumea așteaptă oficializarea întoarcerii lui Jose Mourinho.

ADVERTISEMENT

”Real Madrid C.F. anunță că în această după-amiază, la ora 18:00 (n.r. – ora 19:00 în România), președintele nostru, Florentino Perez, va apărea în sala de presă a clubului Ciudad Real Madrid după ședința Consiliului de Administrație și se va adresa într-o conferință de presă”, se arată într-un comunicat postat pe pagina de Instagram a grupării madrilene.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Condițiile lui Mourinho pentru a reveni la Real Madrid

Presa internațională a scris de mai mult timp că Florentino Perez își dorește să-l readucă pe Jose Mourinho la Real Madrid și chiar a mers la Lisabona pentru a discuta și a-l convinge pe tehnicianul portughez.

ADVERTISEMENT
Putin și-a scos fosta dirigintă la cină. A venit la volanul unui SUV...
Digi24.ro
Putin și-a scos fosta dirigintă la cină. A venit la volanul unui SUV Aurus să o ia de la hotel

”The Special One” nu ar refuza șansa de a se întoarce la cel mai mare club din lume și de a reveni astfel la cel mai înalt nivel. Însă, el ar fi pus o serie de condiții pentru a accepta să-i preia pe ”galactici”.

ADVERTISEMENT
A venit
Digisport.ro
A venit "nota de plată": 0-3 la masa verde și cea mai mare amendă din istorie!
  • Control total asupra formulei de start, gestionării lotului și conducerii vestiarului.
  • Fără intervenții din partea conducerii clubului.
  • Își dorește un contract pe doi ani.
  • Vrea să vină împreună cu propriul staff tehnic.
  • Cere modificări în actualul lot.
  • Până la șapte jucători care nu se potrivesc stilului său ar putea pleca.
  • Solicită mai mult control asupra echipei medicale și de pregătire fizică, din cauza problemelor legate de accidentări.
  • Își dorește să comunice doar cu Florentino Perez, nu și cu alte persoane din conducerea clubului.
  • Vrea să decidă și planurile pentru cantonamentul de vară.

Ce salariu va avea Mourinho la Real Madrid

Bun prieten cu tehnicianul portughez, impresarul Ioan Becali a dezvăluit în cadrul unei emisiuni ”Giovanni Show”acesta va ar urma să câștige între 15 și 20 de milioane de euro anual la Real Madrid, într-un contact care se va întinde pe două sezoane.

ADVERTISEMENT

”O discuție a avut-o, asta vă spun sigur. El mai are un an contract cu Benfica. De pe locul 3, unde a găsit-o, este pe locul 2. La Fenerbahce a avut 15 milioane de euro. El a avut 150 de milioane de la Al-Qadisiyah, de la arabi. Real Madrid îi dă 15 milioane de euro pe an, net. Plus clauza pe care o pune el. Dacă cumva îl dă afară, mai pune 7-8 milioane de euro.

Poate să meargă până în 20 de milioane de euro. Are nevoie Real Madrid de o mână mai strong. După ce a plecat Ancelotti de acolo s-a ales praful. Și el a prevăzut chestia asta. Toți prevăd, doar Guardiola nu prevede. Mourinho trebuie să facă ordine. E un antrenor cunoscut pentru prietenia cu jucătorii. Dar când e vorba de ordine e ‘Special One’”, a declarat Giovanni Becali.

ADVERTISEMENT

Jose Mourinho a câștigat trei trofee cu Real Madrid

Pentru Jose Mourinho va fi al doilea mandat pe banca tehnică a lui Real Madrid, după cel petrecut în perioada 2010-2013. În prima sa aventură pe Santiago Bernabeu, portughezul a câștigat trei trofee.

În primul sezon a pus mâna pe Cupa Spaniei, pentru ca apoi să cucerească Supercupa Spaniei și titlul în La Liga. În cele 178 de meciuri în care i-a condus pe ”galactici”, el a reușit 128 de victorii, 28 de rezultate de egalitate și 22 de înfrângeri.

Ce mesaj i-a trimis lui Ion Țiriac soția moștenitorului imperiului Ferrari. Cum a...
Fanatik
Ce mesaj i-a trimis lui Ion Țiriac soția moștenitorului imperiului Ferrari. Cum a fost numit miliardarul
„Când ai pășit pe Giulești, 50% din valoare rămâne la vestiar”. Dezvăluiri din...
Fanatik
„Când ai pășit pe Giulești, 50% din valoare rămâne la vestiar”. Dezvăluiri din interior despre declinul Rapidului: „Din acel moment am început să coborâm”
Sorana Cîrstea, salt uriaș în clasamentul WTA! Își egalează cea mai bună performanță...
Fanatik
Sorana Cîrstea, salt uriaș în clasamentul WTA! Își egalează cea mai bună performanță a carierei în anul retragerii
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Cristi Borcea a răbufnit: 'Comentează toți complexații!'
iamsport.ro
Cristi Borcea a răbufnit: 'Comentează toți complexații!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!