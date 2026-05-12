Jose Mourinho se întoarce la Real Madrid! Când va face Florentino Perez anunțul oficial

Interimatul lui Alvaro Arbeloa la Real Madrid se va încheia la finalul actualului sezon, iar pe Santiago Bernabeu este așteptat să se întoarcă Jose Mourinho. Portughezul mai are contract cu Benfica până în vara lui 2027, însă asta nu ar trebui să fie o problemă pentru ”galactici”.

Jose Mourinho va antrena din nou Real Madrid

La scurt timp după ce , Real Madrid pregătește schimbarea antrenorului. Președintele Florentino Perez va susține o conferință de presă marți, 12 mai, de la ora 19:00, iar toată lumea așteaptă oficializarea întoarcerii lui Jose Mourinho.

”Real Madrid C.F. anunță că în această după-amiază, la ora 18:00 (n.r. – ora 19:00 în România), președintele nostru, Florentino Perez, va apărea în sala de presă a clubului Ciudad Real Madrid după ședința Consiliului de Administrație și se va adresa într-o conferință de presă”, se arată într-un comunicat postat pe pagina de Instagram a grupării madrilene.

Condițiile lui Mourinho pentru a reveni la Real Madrid

Presa internațională a scris de mai mult timp că Florentino Perez își dorește să-l readucă pe Jose Mourinho la Real Madrid și chiar a mers la Lisabona pentru a discuta și a-l convinge pe tehnicianul portughez.

”The Special One” nu ar refuza șansa de a se întoarce la cel mai mare club din lume și de a reveni astfel la cel mai înalt nivel. Însă, el pentru a accepta să-i preia pe ”galactici”.

Control total asupra formulei de start, gestionării lotului și conducerii vestiarului.

Fără intervenții din partea conducerii clubului.

Își dorește un contract pe doi ani.

Vrea să vină împreună cu propriul staff tehnic.

Cere modificări în actualul lot.

Până la șapte jucători care nu se potrivesc stilului său ar putea pleca.

Solicită mai mult control asupra echipei medicale și de pregătire fizică, din cauza problemelor legate de accidentări.

Își dorește să comunice doar cu Florentino Perez, nu și cu alte persoane din conducerea clubului.

Vrea să decidă și planurile pentru cantonamentul de vară.

Ce salariu va avea Mourinho la Real Madrid

Bun prieten cu tehnicianul portughez, impresarul Ioan Becali a dezvăluit în cadrul unei emisiuni ”Giovanni Show” că la Real Madrid, într-un contact care se va întinde pe două sezoane.

”O discuție a avut-o, asta vă spun sigur. El mai are un an contract cu Benfica. De pe locul 3, unde a găsit-o, este pe locul 2. La Fenerbahce a avut 15 milioane de euro. El a avut 150 de milioane de la Al-Qadisiyah, de la arabi. Real Madrid îi dă 15 milioane de euro pe an, net. Plus clauza pe care o pune el. Dacă cumva îl dă afară, mai pune 7-8 milioane de euro.

Poate să meargă până în 20 de milioane de euro. Are nevoie Real Madrid de o mână mai strong. După ce a plecat Ancelotti de acolo s-a ales praful. Și el a prevăzut chestia asta. Toți prevăd, doar Guardiola nu prevede. Mourinho trebuie să facă ordine. E un antrenor cunoscut pentru prietenia cu jucătorii. Dar când e vorba de ordine e ‘Special One’”, a declarat Giovanni Becali.

Jose Mourinho a câștigat trei trofee cu Real Madrid

Pentru Jose Mourinho va fi al doilea mandat pe banca tehnică a lui Real Madrid, după cel petrecut în perioada 2010-2013. În prima sa aventură pe Santiago Bernabeu, portughezul a câștigat trei trofee.

În primul sezon a pus mâna pe Cupa Spaniei, pentru ca apoi să cucerească Supercupa Spaniei și titlul în La Liga. În cele 178 de meciuri în care i-a condus pe ”galactici”, el a reușit 128 de victorii, 28 de rezultate de egalitate și 22 de înfrângeri.