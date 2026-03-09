Jose Mourinho, un car de nervi după Benfica – FC Porto 2-2: „Mă fac trădător, dar acum 20 de ani erau la picioarele mele”

ADVERTISEMENT

Derby-ul dintre Benfica și Porto a adus spectacol pe teren, la fel ca de fiecare dată. Spiritele s-au încins spre finalul partidei, iar Jose Mourinho a fost eliminat. Pe tunelul către vestiare, „The Special One” a fost făcut trădător de un oficial al adversarilor.

Jose Mourinho a răbufnit la adresa fanilor și conducerii lui FC Porto

Jose Mourinho nu are un sezon foarte bun la Benfica. Formația condusă de antrenorul lusitan se află doar pe locul al treilea, în spatele principalilor rivali, Sporting Lisabona și FC Porto. În derby-ul cu fosta sa echipă, Benfica s-a văzut condusă la două goluri diferență la pauză, însă a reușit să revină până la final și a scos o remiză, 2-2.

În ultimele minute ale partidei, Jose Mourinho a fost eliminat, iar pe tunelul spre vestiare a intrat în conflict cu antrenorul secund al lui FC Porto, care a fost eliminat de asemenea. Oficialul liderului din Portugalia l-a făcut de mai multe ori „trădător”, iar

„Lucho Gonzalez, care şi el a fost eliminat, m-a făcut trădător în tunel de 50 de ori. Aş vrea să îmi explice. De ce trădător? Am fost la Porto şi am dat totul pentru Porto. Am fost la Chelsea, Inter, Real Madrid, Fenerbahce. Am dat totul, mi-am dat sufletul, viaţa de zi cu zi. Este profesionalism.

Insultele din partea fanilor sunt un lucru, aşa e fotbalul. Ei sunt aceiaşi fani care, în urmă cu mai mulţi ani, nu mă lăsau să merg pe stradă, erau în genunchi, la picioarele mele. Acum mă insultă, nicio problemă. Dar un coleg de breaslă să mă numească trădător? Ce am trădat? Că dau totul la Benfica? Dacă mâine plec de la Benfica şi mă duc la Estrela Amadora, Leiria sau Moreirense, voi face la fel. Ce am trădat? Nu îmi place asta”, a declarat Mourinho, citat de

Gol de senzație marcat de un puști de 17 ani în Benfia – Porto 2-2! România l-ar putea întâlni în UEFA Nations League

Golul de 2-0 al lui FC Porto a fost înscris de un fotbalist care nu a ajuns încă la vârsta majoratului. Acesta l-a ridiculizat pe veteranul Otamendi, după care l-a învins cu lejeritate pe Trubin. Este vorba despre Oskar Pietuszewski, fotbalist transferat de la Jagiellonia pentru 10 milioane de euro și care a marcat deja două goluri pentru FC Porto.

Fiind de naționalitate poloneză, în două meciuri. De obicei, faza grupelor acestei competiții este folosită și pentru a da șanse tinerilor jucători, iar Pietuszewski ar putea debuta pentru naționala Poloniei.