Josep Maria Bartomeu, victima războiului cu Lionel Messi! Scandalul care a dinamitat Barcelona

Josep Maria Bartomeu și-a dat demisia din funcția de președinte al clublui FC Barcelona. Acesta se pare că este victima conflictului deschis pe care l-a avut cu starul argentinian Lionel Messi.

Bartomeu a anunțat că nu va mai fi președintele catalnilor, după ce în urmă cu câteva săptămâni primisese un vot de neîncredere din partea socios, fapt ce anunța că acesta are zilele numărate la conducerea clubului.

În ultima perioadă, fostul președinte a avut numeroase dispute cu Messi, ceea se pare că i-a grăbit acestuia plecarea din administrația clubului.

Josep Maria Bartomeu, victima războiului cu Lionel Messi! Cum s-au contrat cei doi

După ce a anunțat că va rămâne la Barcelona, Messi a pornit un conflict deschis cu Josep Maria Bartomeu, acuzându-l pe acesta de nereușita transferului său la Manchester City.

„Am transmis clubului, inclusiv președintelui, că vreau să plec. Am spus asta tot anul, am considerat că e timpul să fac un pas în spate. Am considerat că Barcelona are nevoie de mai mulți jucători tineri, de fotbaliști noi și că timpul meu aici s-a scurs.

Mi-a părut foarte rău că am spus că îmi doresc să îmi închei cariera aici. Nu a venit acest lucru din cauza rezultatului cu Bayern (n.r – 2-8, în sferturi), din Champions League.

M-am gândit la asta cu mult timp înainte. I-am spus președintelui, iar el mi-a zis că la finalul sezonului pot decide dacă plec sau rămân. La sfârșitul stagiunii nu și-a ținut cuvântul”, a declarat Messi pentru Goal la începutul lunii septembrie.

A vrut să-i reducă salariul lui Lionel Messi

La doar câteva zile, a izbucnit un nou scandal între cei doi, aceștia întâlnindu-se pentru a discuta o reducere a salariului lui Lionel Messi.

Acum o săptămână, Josep Bartomeu a ținut să-și justifice acțiunea care l-a împiedicat pe superstarul argentinian să părăsească clubul catalan.

„Nu voi intra în niciun conflict cu el. El este căpitanul nostru și liderul echipei noastre. Nu l-am putut lăsa să părăsească clubul, este cel mai bun jucător din toate timpurile și echipa are nevoie de el. A-l avea pe Messi este o garanție a succesului. Ar trebui să ne felicităm pentru că l-am făcut pe Messi să rămână cu noi și pentru modul în care s-a comportat în ultimele zile”, a declarat fostul președinte pentru TV3.

În cele din urmă, Messi a răbufnit acum două zile la adresa lui Bartomeu în legătură cu transferul lui Luis Suarez la Atletico Madrid.

,,Nu meritai să pleci așa cum ai făcut-o! Dar adevărul este că în acest moment nimic nu mă mai suprinde”, a punctat Messi acid la finalul unui mesaj emoționant de adio către fostul său coleg de la Barcelona.