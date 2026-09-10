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Portarul spaniol a comis o eroare gravă la golul doi al madrilenilor. A încercat un dribling în fața lui Federico Valverde, dar uruguayanul i-a agățat mingea, iar aceasta s-a oprit în plasă. Scorul devenea 2-0 pentru Real Madrid.

Cristi Chivu, încredere totală în titularul său Josep Martinez

Ulterior, însă, Josep Martinez s-a revanșat prin câteva intervenții incredibile, în faze pe care scria „gol”. A plonjat nebunește, iar scorul și-a păstrat proporțiile. Atitudinea lui Martinez l-a convins pe Cristian Chivu că acesta nu merită să-și piardă locul de titular la Inter, în dauna lui Ivan Provedel.

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Conform „ ”, . De asemenea, spaniolul va primi credit și pentru următorul duel din Italia, contra celor de la AS Roma, astfel că Ivan Provedel va trebui să-și mai aștepte rândul între buturile milanezilor. Cel mai probabil, portarul adus de la Lazio Roma va fi titularizat în meciul din Cupa Italiei, fiind o oportunitate bună pentru a-și demonstra calitățile și pentru a forța titularizarea.

Mesajul lui Martinez după eroarea de pe Bernabeu

Nu este prima dată când antrenorul român preferă să nu-și „distrugă” portarul titular după ce a gafat decisiv. A procedat la fel și în sezonul trecut cu elvețianul Yann Sommer. Și atunci, dar și acum, antrenorul român a preferat să-i acorde încredere deplină jucătorului său, trecut oricum printr-un moment greu în timpul partidei. Martinez și-a asumat public greșeala după meci.

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„Nu există niciun drum, nici în fotbal, nici în viață, care să nu fie însoțit de căderi și greșeli. Să-ți revii într-un moment dificil, precum cel de ieri, îți construiește o personalitate puternică, de care ai nevoie pentru a apăra aceste culori. Îmi asum responsabilitatea pentru greșeala de la al doilea gol. Nu putem primi două goluri în asemenea manieră atunci când întâlnim o echipă precum Real Madrid, care nu îți iartă greșelile. Suntem cu toții dezamăgiți, cred că echipa a făcut ieri un meci foarte bun și merita să aducă ceva pozitiv la Milano. Învățăm, creștem, încercăm să devenim mai buni și privim înainte. Dar întotdeauna împreună și uniți. Forza Inter!”, a scris Josep Martinez pe contul personal de Instagram.

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Inter pregătește un nou proiect. Oaktree vrea să cumpere încă un club

Oaktree, fondul american care deține Interul, a dat undă verde pentru achiziționarea unui club-satelit în străinătate, potrivit informațiilor publicate de . Proiectul este discutat de câteva săptămâni și ar avea deja un buget estimat la aproximativ 40.000.000 de euro. Belgia, Portugalia și liga secundă a Spaniei sunt piețele analizate cu atenție de către șefii clubului italian. De asemenea, există deja câteva cluburi interesante pentru milanezi, iar operațiunea ar trebui să finalizată până la startul sezonului 2027/2028.

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Potrivit „ ”, conducătorii lui Inter ar opta mai degrabă pentru un club din liga secundă spaniolă, deoarece varianta este privită drept o poartă de acces către piața sud-americană. Pentru cetățenii țărilor ibero-americane (Argentina, Brazilia, Uruguay, Paraguay, Chile, Columbia, Venezuela, Ecuador, Peru, Bolivia, Mexic, plus majoritatea statelor din America Centrală), perioada necesară de rezidență legală și continuă în Spania pentru a cere cetățenia spaniolă este de doar doi ani, comparativ cu 10 ani în alte țări.

După doi ani nu obții automat cetățenia, ci doar ai dreptul de a începe demersurile. Așadar, jucătorii ibero-americani pot deveni relativ rapid jucători comunitari, cu statut UE. O regulă care le dă mari bătăi de cap cluburilor din Italia, unde restricțiile sunt foarte clare. În plus, jucătorii nu sunt obligați să renunțe la cetățenia anterioară după ce dobândesc cetățenia spaniolă.

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Intenția clubului italian este să creeze un stagiu intermediar între echipa U23 și prima echipă a celor de la Inter, pentru fotbaliștii care au depășit nivelul valoric de la U23, dar pentru moment nu au capacitatea de a intra sub comanda lui Cristi Chivu. Așadar, clubul-satelit ar urma să ajute la dezvoltarea acestor jucători.