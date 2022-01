Joseph Hadad a trăit o adevărată dramă. A rămas văduv în urmă cu 13 ani și și-a crescut singur cei trei copii.

Povestea tristă a unui concurent care și-a pierdut copilul l-a făcut pe cunoscutul chef să-și reamintească momentele cumplite prin care a trecut.

Nu s-a putut stăpâni și a început să plângă.

Joseph Hadad, în lacrimi la Masterchef. Povestea tristă a unui concurent l-a făcut să-și aducă aminte de moartea soției sale

Unul dintre i-a impresionat pe cei trei jurați, Chef Joseph Hadad, și Chef Radu Dumitrescu. În momentul filmării, acesta își pierduse fiul de doar 38 de zile, dar a reușit să meargă mai departe și să nu renunțe la gătit.

ADVERTISEMENT

Povestea i-a impresionat pe toți cei trei jurați, dar mai ales pe Joseph Hadad. Acesta și-a reamintit drama cumplită prin care a trecut. În urmă cu 13 ani, soția sa a murit, iar el a rămas singur cu trei copii. În momentul în care a povestit, cunoscutul chef nu și-a putut stăpâni lacrimile.

Ceilalți doi jurați au încercat din răsputeri să-și consoleze colegul.

“Să știi că noi avem ceva în comun. Și soția mea a decedat acum 13 ani. Eu știu ce simți tu, în sufletul tău”, i-a spus Joseph Hadad concurentului.

ADVERTISEMENT

Ce s-a întâmplat cu soția lui Joseph Hadad

Cunoscutul chef a povestit ce s-a întâmplat în urmă cu 13 ani. Atunci a trecut prin cel mai dificil moment din viață. Soția sa a avut o boală necruțătoare și s-a stins din viață. A fost nevoit să-și crească singur cei trei copii.

Joseph Hadad a făcut tot ce a putut să o salveze, dar toate eforturile au fost în zadar.

“Soția mea a murit de cancer la sân. Atunci am simțit cum se prăbușește totul… Nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu. Am avut și în copilărie momente grele, dar acesta a fost cel mai greu moment din viața mea. A fost foarte dificil să cresc copiii, care au suferit enorm pentru moartea mamei lor.

ADVERTISEMENT

Eu am fost numai cu munca și eu sunt vinovat! Sunt vinovat! Trebuia să fi mers cu ea la doctor… A început tratamentul și trei ani de zile a suferit. Am vândut apartamentul, am vândut mașina, am dat peste 230.000 de dolari la vremea respectivă să aduc niște medicamente pentru ea și nu am reușit s-o salvez. Am rămas gol”, povestea cunoscutul chef .