Josue Homawoo a căzut inconștient pe gazon în secunda 8 în Belgia! Clipe de groază: ”N-am văzut așa ceva nici ca jucător, nici ca antrenor!”

, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Josue Homawoo a trecut prin momente teribile la un meci din campionatul Belgiei. El a căzut inconștient pe gazon în urma unei lovituri la cap.

Scene de groază în Belgia! Josue Homawoo a zăcut inconștient pe teren

Era doar secunda 8 a partidei Standard Liege – Mechelen, scor 1-1, din etapa a 7-a a campionatului belgian, când fundașul central togolez s-a dat cap în cap cu Bilal Bafdili, extrema dreaptă a oaspeților.

În urma duelului aerian, Homawoo a căzut ca secerat la pământ spre îngrijorarea celor prezenți pe teren, dar și a spectatorilor. Jucătorul a suferit o comoție cerebrală și o criză de epilepsie, iar staff-ul medical i-a acordat primul ajutor pe teren.

Togolezul care a rămas inconștient pe gazon mai multe minute, înconjurat de jucătorii ambelor echipe. Din fericire, Josue Homawoo și-a revenit și a părăsit terenul pe targă după aproape 10 minute, în aplauzele întregului stadion.

🚑 | Josué Homawoo a été évacué par les ambulanciers après un choc lors d’un duel aérien. Prompt rétablissement, Josué ! ❤️ — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR)

Homawoo este în afara oricărui pericol

După încheierea întâlnirii, antrenorul lui Standard Liege, Vincent Eduard, a venit cu vești bune în ceea ce îl privește pe fundașul central din Togo și a precizat că acesta va fi indisponibil pentru o perioadă.

”A suferit o comoție cerebrală și apoi a avut o criză de epilepsie. Se simte mai bine acum. Este la spital, unde i-au făcut o scanare a gâtului și a capului. Rezultatele sunt liniștitoare, având în vedere circumstanțele. Dar vom fi fără el o vreme. E ceva ce nu am mai văzut în cariera mea, nici ca jucător, nici ca antrenor”, a declarat tehnicianul.

”E genul de scenă pe care nu vrei să o vezi pe un teren de fotbal: la doar câteva secunde după începerea meciului, Homawoo și Bafdili s-au ciocnit violent, cap în cap. Ambii jucători erau la sol, iar personalul medical a intervenit imediat. În tribune, a fost liniște deplină.

Tuturor li s-a înghețat sângele și își țineau respirația, în timp ce fundașul echipei Standard zăcea pe teren, înconjurat de medici și de coechipierii săi. Jocul a fost oprit timp de câteva minute. În cele din urmă, după aproape zece minute, Homawoo a părăsit terenul pe targă, însoțit de coechipierii săi și în aplauzele întregului stadion”, a descris sporza.be, momentul incidentului.