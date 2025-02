Josue Homawoo, explicații pentru scandalul de la Dinamo: ”Era o ofertă prea bună ca să o pot refuza”

Intrat în ultimele 6 luni de contract cu Dinamo, Josue Homawoo a vrut să părăsească ”haita”. Conducerea clubului nu a fost de acord cu acest lucru, iar .

Josue Homawoo, răspuns pentru șeful lui Dinamo

După câteva săptămâni de tensiuni, fundașul central a acceptat să continue la Dinamo până în vară și a fost reprimit în lot. Înainte de a-și recâștiga locul în echipă, Homawoo a precizat că oferta de la Gaziantep era una foarte bună.

”În momentul în care am primit oferta de la Gaziantep le-am spus celor din conducere. Pentru mine, cel mai important e să termin sezonul cu Dinamo, dar această ofertă era bună și din punct de vedere sportiv, și salarial, prea bună ca să o pot refuza.

Această accidentare a venit în același timp cu oferta și s-a interpretat. N-am vrut să risc, fiind predispus la accidentări. Am revenit la antrenamente, iar obiectivul este calificarea în play-off. Voi da tot ce pot pentru a ne îndeplini obiectivul și, de ce nu, să ne batem pentru titlu.

Eu de la început am vrut să termin sezonul la Dinamo, am mai avut oferte din Franţa sau Polonia. De ce am vrut să accept oferta de la Gaziantep? Pentru că ei erau sus în clasament, cred că şi cu ei puteam ajunge în cupele europene.

Am avut ulterior oferte și mai bune pe care le-am refuzat, din China, Turcia. Vreau să rămân la Dinamo pentru că e mai bine din punct de vedere fotbalistic pentru mine”, a declarat Homawoo, la emisiunea de pe YouTube .

Homawoo nu știe unde va juca din sezonul viitor

Fundașul togolez a fost și își așteaptă rândul pentru a prinde din nou primul ”11”, însă este cu gândul tot la ofertele din străinătate care sunt mult mai bune din punct de vedere financiar.

”Am refuzat toate ofertele până acum. Nu știu dacă voi prelungi cu Dinamo, rămâne de văzut. Este complicat să dau un răspuns acum, sunt foarte mulți de ‘dacă’. O să văd odată cu trecerea timpului, voi analiza toate ofertele și opțiunile pe care le voi avea.

Sunt fericit pentru că am rămas aici. Am oferte superioare din punct de vedere salarial, chiar și de 7-8 ori mai mari. Dacă antrenorul decide, eu sunt aici ca să joc. Voi da 100% pentru echipă”, a spus Josue Homawoo.