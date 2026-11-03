Sport

Jovan Markovic, „desființat” de Valeriu Iftime: „Va primi leafa ca un pensionar obosit, nu va mai juca!”

Bogdan Mariș
03.11.2026 | 20:00
Jovan Markovic desfiintat de Valeriu Iftime Va primi leafa ca un pensionar obosit nu va mai juca
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Jovan Markovic (25 de ani) nu va mai juca la FC Botoșani, conform celor declarate de patronul clubului, Valeriu Iftime. FOTO: Sport Pictures
Valeriu Iftime l-a criticat din nou pe Jovan Markovic și a confirmat că atacantul nu va mai juca la FC Botoșani. Dorința patronului e ca fotbalistul să ajungă la un acord cu clubul pentru rezilierea contractului.
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Jovan Markovic (25 de ani) nu mai reprezintă o soluție pentru FC Botoșani. Anunțul a fost făcut de patronul formației din SuperLiga, Valeriu Iftime (66 de ani), care a declarat că fostul fotbalist al Universității Craiova nu va mai juca de acum încolo. Atacantul a reușit să marcheze un singur gol în acest sezon, dintr-o lovitură de la 11 metri.

Valeriu Iftime, reacție dură la adresa lui Jovan Markovic

Valeriu Iftime a afirmat că meciul pierdut de FC Botoșani pe terenul Universității Craiova (1-2) a fost ultimul pentru Jovan Markovic la formația moldavă. Patronul formației din SuperLiga își dorește ca atacantul să ajungă la un acord cu clubul pentru rezilierea înțelegerii care expiră în vara anului viitor.

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„În Markovic am crezut până la meciul cu Craiova. Marius Croitoru a insistat pentru el. Dacă l-a luat și Hagi, înseamnă că știe el ce face. Dar este greu să-l mai refacem noi la Botoșani. Nu știu dacă mai am eu răbdare sau dacă Marius mai are răbdare cu el. La fiecare meci în care a intrat, a arătat rău. Nu vreau să-l mai boxez, dar cred că este un capitol închis.

Cel mai bine ar fi ca președintele să se înțeleagă cu el. În afară de faptul că va primi leafa ca un pensionar obosit, nu va mai juca. Am crezut mult în copilul ăsta, am insistat mult cu el. Mi-a zis și Marius: ‘Am încercat, nea Valeriu, și eu sunt dezamăgit, nu știu ce să fac cu el’. E clar că mai căutăm un atacant care să-l țină pe Dumiter în formă. Marius crede că are talent, de aceea a insistat pentru el”, a afirmat omul de afaceri, conform sptfm.ro.

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Jovan Markovic, un gol în 11 meciuri pentru FC Botoșani

Văzut la un moment dat ca o mare speranță a fotbalului românesc, Jovan Markovic nu a confirmat așteptările, fiind afectat des de probleme de ordin fizic sau medical. Fotbalistul lansat de Universitatea Craiova a înscris doar 3 goluri în SuperLiga în ultimii doi ani și jumătate, perioadă în care a evoluat pentru Hermannstadt, Oțelul, Farul și FC Botoșani. În actuala stagiune, acesta a marcat un singur gol, dintr-o lovitură de la 11 metri, în meciul cu Sepsi.

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Cel mai bun sezon din cariera sa a fost 2021-2022, când a reușit să marcheze de 13 ori în SuperLiga pentru Universitatea Craiova. Evoluțiile de la echipa de club l-au adus și în atenția primei reprezentative, iar atacantul a strâns 3 selecții în toamna lui 2021, sub comanda lui Mirel Rădoi. Markovic a evoluat în partidele cu Islanda, Liechtenstein și Macedonia de Nord din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2022, oferind o pasă decisivă în al doilea joc.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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