Jovan Markovic, împrumutat de Universitatea Craiova la altă formație din SuperLiga. Anunț oficial. Update Exclusiv

Jovan Markovic a fost până la finalul sezonului, însă „leii” au decis să nu îl mai lase la ardeleni! Mutare neașteptată pe final de mercato.

UPDATE: Hermannstadt a anunțat oficial despărțirea de Jovan Markovic

Hermannstadt a făcut anunțul pe pagina oficială de Facebook a clubului: „Mulțumim, Jovan Markovic Începând din această seară, atacantul Jovan Markovic va evolua sub formă de împrumut pentru SC Otelul Galati în meciurile rămase din sezonul competițional 2024-2025.

Reamintim faptul că fotbalistul român este sub contract cu Universitatea Craiova și a fost cedat echipei noastre la începutul campionatului tot sub formă de împrumut. Îi mulțumim lui Marko pentru aportul adus la FCH și îi dorim mult succes în carieră!”.

Jovan Markovic nu va mai juca la Hermannstadt

FANATIK a aflat în exclusivitate că Jovan Markovic a fost cedat până la finalul sezonului la Oțelul Galați. Vârful în vârstă de 23 de ani a fost cerut cu insistență de Ovidiu Burcă.

Jovan Markovic abia a revenit după o accidentare gravă și a evoluat în acest sezon în patru partide pentru Hermannstadt. Fotbalistul născut la Belgrad mai are contract cu Universitatea Craiova până în vara lui 2027.

Dacă la Sibiu se bătea pentru cupele europene, Jovan Markovic va trebui să pună umărul la Galați pentru salvarea echipei de la retrogradare. Oțelul a pierdut în această iarnă cei mai buni jucători, iar clubul se confruntă cu probleme financiare și e pe locul 11 în clasament.

Jovan Markovic a vorbit despre trauma vieții sale în cantonamentul din Antalya: „Am avut un început de depresie”

în cantonamentul echipei din Turcia, unde a vorbit despre trauma vieții sale: „Nu am mai spus-o până acum… Am avut un început de depresie! Când a murit unchiul, m-am gândit la bunica, să fiu alături de ea, că rămăsese fără copilul său. După ce a murit și bunica, mi-am zis că trebuie să fiu puternic și să o iau de la capăt. Asta e viața!

Ea a fost mama mea și a fraților mei! Ne-a oferit tot ce am avut nevoie, dragoste de mamă, dragoste de tată. M-a încurajat în tot ce am făcut, mă susținea. Am vorbit cu tatăl meu acum 3 ani, mi-a dat un mesaj și atât. A fost prima și singura discuție din viața mea pe care am avut-o cu tata! Nici nu-l cunosc!

Nici cu mama nu am mai discutat de trei ani. Ne-am certat după moartea bunicii! De atunci s-a rupt legătura dintre noi. Pot spune că mai țin legătura doar cu frații mei”.

A avut ofertă de la Steaua Roșie Belgrad

În perioada în care juca la Universitatea Craiova, fosta câștigătoarea a Cupei Campionilor Europeni, Steaua Roșie Belgrad, a făcut o ofertă de un milion de euro pentru Jovan Markovic. Universitatea Craiova nu a dat curs ofertei.

În jurul lui Jovan Markovic au existat mai multe controverse legate de greutatea sa și mulți oameni de fotbal l-au atacat că are kilograme în plus: „Nu sunt gras, sunt osos și înalt. Ce-i drept, nu am pătrățele, dar nu sunt gras”, s-a apărat jucătorul.

650,000 de euro e cota lui Jovan Markovic