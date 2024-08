Jovan Markovic, OUT de la Hermannstadt! Ghinion teribil pentru atacantul Universității Craiova

Părăsită de mai mulți jucători de bază în această vară, Hermannstadt s-a reorientat rapid. în speranța că vor da lovitura. Se pare că ghinionul a lovit teribil formația lui Marius Măldărășanu.

Jovan Markovic, OUT de la Hermannstadt. Ce se întâmplă cu atacantul Universității Craiova

Sosit în această vară la Sibiu, sub formă de împrumut de la Universitatea Craiova, Jovan Markovic nu a reușit să își ajute prea mult echipa. Tânărul atacant a evoluat doar în două reprize pentru sibieni (una în eșecul cu U Cluj 1-3 și una în remiza cu Gloria Buzău 1-1), accidentându-se grav.

Claudiu Rotar, unul dintre acționarii lui Hermannstadt, a oferit noi detalii despre situația vârfului de 23 de ani. Se pare că sibienii vor plăti operația la care va fi supus Markovic.

„Din păcate, acest băiat a avut mare ghinion. În etapa a doua Jovan a făcut o alunecare și i-a rămas genunchiul sub el. După analize, dar și după ce am discutat și cu domnul Mihai Rotaru, am convenit împreună ca Markovic să meargă în Italia să se opereze la menisc.

Intervenția chirugicală o să fi suportată de către clubul nostru. Așa este normal și nu vreau să ne auzim alte vorbe. Am înțeles că recuperarea lui Jovan o să dureze o lună. Însă, chiar și așa, din păcate tot o să fim nevoiți să transferam încă un atacant.

Măldă are nevoie de concurență pe posturi și de un lot cât mai bun. Am și început căutările. Cel mai probabil ne vom orienta către un atacant din străinătate. Ne-am dori să aducem unul de la noi din țară, dar nu prea sunt variante. Vom vedea în perioada următoare pe cine vom aduce”, a spus Claudiu Rotar, pentru

Ce urmează pentru tânărul atacant

Se pare că cei din conducerea lui Hermannstadt încă au mare încredere în Markovic. fără vârful adus în această vară. Marius Măldărășanu va mai putea conta din nou pe serviciile atacantului abia peste o lună.

„Vă repet, ne vom baza și pe recuperarea cât mai rapid posibilă a lui Jovan Markovic. Ni s-a spus că după o lună el va putea reveni. Ne pare rău că a avut un asemenea ghinion, dar acum nu mai avem ce să facem.

Eu eram convins că Markovic putea să renască la Hermannstadt și sunt convins și acum că o să facă acest lucru. Sunt sigur că după recuperare el o să revină și mai puternic și o să ne ajute apoi la îndeplinirea obiectivelor”, a mai spus Claudiu Rotar, conform sursei citate.