Jovan Markovic pleacă definitiv de la Craiova! Detalii de ultimă oră despre transferul zilei în SuperLiga. Exclusiv

Revenit în această vară la Universitatea Craiova, după ce a fost împrumutat în sezonul trecut la Hermannstadt și Oțelul, Jovan Markovic a evoluat foarte puțin sub comanda lui Mirel Rădoi, fiind criticat și de suporteri. Atacantul va părăsi definitiv echipa pentru a semna cu o altă grupare din SuperLiga.

, iar atacantul de 24 de ani va părăsi definitiv gruparea din Bănie. FANATIK a aflat că Markovic a ajuns la un acord cu Farul Constanţa, iar înţelegerea ar putea fi semnată chiar astăzi.

„Vârful” a jucat în doar trei partide sub comanda lui Mirel Rădoi în actuala stagiune, cea cu UTA din prima etapă a campionatului, , și cele din „dubla” cu Sarajevo din Conference League. De fiecare dată, acesta și-a făcut apariția pe gazon în ultimele minute. La ultimul meci al Universității, cel contra lui Spartak Trnava, fotbalistul nu a făcut parte din lot.

Format în academia Universității Craiova, Markovic a debutat la prima echipă în 2017, la vârsta de doar 16 ani, iar de atunci a strâns 149 de prezențe în toate competițiile, marcând 28 de goluri și oferind 14 pase decisive.

Formația lui Gheorghe Hagi a mai transferat un jucător de la Universitatea Craiova în această vară, pe Alexandru Ișfan, care are un start excelent de sezon, cu trei reușite și o pasă decisivă în primele 5 etape din Superligă.

Noul antrenor al lui Jovan Markovic a vorbit despre transferul său

Antrenorul Farului, Ianis Zicu, a fost întrebat în urmă cu o lună despre posibilitatea ca Markovic să semneze cu Universitatea Craiova. „(n.r. E adevărat că sunt șanse să vină Markovic?) Sunt mai mulți jucători cu care clubul a discutat și în urmă cu două-trei săptămâni și acum.

Sperăm că vom mai aduce trei-patru jucători așa cum am cerut eu. Și cei din conducere știu ce avem nevoie”, afirma Ianis Zicu pe 18 iulie, la conferința de presă premergătoare partidei dintre Farul și Oțelul, din etapa a 2-a a noului sezon.

