Jovan Markovic, prima fotografie alături de fiul său nou-născut. „Bun venit, Matija!”. Foto

Universitatea Craiova e în sărbătoare, chiar dacă se pregătește pentru . Jovan Markovic (21 de ani) a devenit tată, iar pe rețelele de socializare a apărut prima fotografie cu Matija, fiul atacantului.

Prima fotografie cu Matija, fiul lui Jovan Markovic

Prima poză cu Matija Markovic a fost distribuită și pe conturile de social media ale Univeristății Craiova. Clubul din Bănie și-a felicitat atacantul cu mesajul „Jovan Markovic, un tătic fericit. Bine ai venit, Matija!”.

ADVERTISEMENT

Atacantul în vârstă de 21 de ani a aflat că a devenit tată chiar înaintea meciului din etapa trecută din SuperLiga, când U Craiova a învins-o cu 4-3 pe Farul Constanța. , internaționalul român reușind o „dublă”.

„Mă bucur foarte mult că am reușit să marchez, mi-a născut soția și sunt foarte bucuros. Ne așteptam să fie un meci greu, pentru că Farul are o echipă bună. Ne bucurăm că am reușit să întoarcem scorul și să plecăm cu trei puncte.

ADVERTISEMENT

După un meci atât de frumos, vă dați seama că e o bucurie mare. Avem mare încredere, am avut un meci greu la Hermannstadt, cu un teren greu, am pierdut, dar o luăm de la capăt.

Personal mă interesează să-mi ajut echipa. Nu mă interesează părerea celorlalți, eu îl ascult pe mister”, a declarat Jovan Markovic, după U Craiova – Farul 4-3.



ADVERTISEMENT

Viața de familie l-a schimbat pe Jovan Markovic. Laude pentru atacantul oltenilor: „L-am văzut, nu are șunci”

Contestat mai mereu pentru kilogramele în plus, Jovan Markovic pare acum pe drumul cel bun. În acest sezon de SuperLiga, atacantul și-a trecut deja în cont două goluri și o pasă decisivă.

Markovic e schimbat în bine și din punct de vedere fizic și , care îl știe din perioada în care a fost secundul lui Reghecampf la U Craiova.

ADVERTISEMENT

„Trebuie să mă crezi, că eu l-am văzut pe Markovic pe cântar. Nu arată gras! Nu are șunci. Eu l-am văzut dezbrăcat, doar în șort, la cântar și era în regulă.

ADVERTISEMENT

N-are burtă, n-are șunci. Nu are cinci kilograme în plus, nu avea nici atunci. Nu știu dacă e în regulă, că nu mi se pare că e în regulă la cum îl văd la televizor.

Am înțeles și eu asta că televizorul te face mai mare, dar ce zice Rădoi, aia spun și eu”, a mai spus Basarab Panduru, la .