Jovan Markovic, pus la zid de conducerea FRF: „Cred că toți din jurul lui își doresc să ajungă fotbalist, mai puțin el”

Jovan Markovic este din nou în prim plan la Universitatea Craiova datorită problemelor cu greutatea, deși are doar 21 de ani.

Andrei Vochin, declarații dure despre Jovan Markovic: „Cred că toți din jurul lui își doresc să ajungă fotbalist, mai puțin el”

Andrei Vochin l-a atacat dur pe atacantul naționalei, Jovan Markovic: „El are un avantaj la Craiova. Croiala la tricouri… La Craiova tricourile sunt în regulă, la naţională sunt slim fit şi acolo vezi diferenţa”.

Oficialul Federației Române de Fotbal este de părere că atacantul de 21 de ani are probleme serioase cu greutatea: „Markovic nu poate să înţeleagă că nu e OK fizic, şi ştiu că oamenii de la Craiova fac sacrificii mari cu el, dar el nu înţelege că nu poţi să faci fotbal de performanţă aşa, cu fizicul ăsta”.

Fostul jurnalist a dezvăluit la un episod în care Markovic a fost confundat cu un membru al staff-ului datorită problemelor cu kilogramele în plus: „Eu am asistat la o discuţie cu anumiţi scouteri de la naţională, care m-au întrebat de jucători buni, eu l-am arătat pe el, şi scouterul din Germania mi-a răspuns că vrea jucători, nu membri a staff-ului… Vă daţi seama? L-a confundat… Pentru că nu e ‘fit’.

Omul era din Germania! Deci vă daţi seama… Trebuie să arăţi într-un anume fel. Păcat pentru că este înzestrat cu talent… Cred că toţi din jurul lui îşi doresc să ajungă mare fotbalist, mai puţin el”, au fost comentariile surprinzătoare ale analistului.

Florin Răducioiu îl pune și el la zid pe Markovic: „Nu îmi place cum arată! Nu are fizic de atacant”

Florin Răducioiu, fostul mare atacant al naționalei, e de aceeași părere cu Andrei Vochin în privința lui Markovic.

„Nu îmi place cum arată! Mi se pare că are kilograme în plus. Nu are fizic de atacant. Nu îmi place”, a spus și Răducioiu pentru sursa citată.

Ce spunea Bogdan Stelea despre greutatea lui Jovan Markovic: „Ați creat un caz cu asta”

Mihai Rotaru, patronul celor de la Universitatea Craiova, declara în urmă cu ceva timp la că Jovan Markovic nu are probleme cu greutatea: „are gambele mari, meniscurile mari, pulpele mari. Cântăresc greu”.

Bogdan Stelea : „M-ai întrebat de ce mustăceam? Când a spus (n.r. – Mihai Rotaru) că are meniscurile grele, atunci m-a pufnit râsul. Pe bune? Eu mi-aduc aminte că m-am operat de ambele meniscuri, în perioada în care jucam, și nu mi-a scăzut greutatea sub nicio formă.

Ați creat un caz cu asta. La noi, în România, se spunea că trebuie să ai cu 10 kilograme mai puțin decât înălțimea. Greșit. Sunt oameni care nu pot ajunge la greutatea aia, pentru că totul depinde de conformație”.

Fostul portar al naționalei i-a luat totuși apărarea lui Jovan Markovic: „Și noi am avut, pe vremea noastră, atacanți mari. Iar eu nu-l văd pe Markovic un fotbalist mare (n.r. – din punct de vedere al greutății)”.