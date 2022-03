Jucătorii Universității Craiova nu mai speră la titlu în Liga 1: „Diferenţa faţă de CFR Cluj e aşa mare, încât nu mai simţim asta”

Universitatea Craiova întâlnește pe teren propriu în ultima etapă din sezonul regular al Casa Pariurilor Liga 1 pe Farul Constanța.

Jovan Markovic și-a luat gândul de la titlu și nu crede că CFR Cluj mai poate fi ajunsă: „Este o diferență foarte mare”

Jovan Markovic nu crede că Universitatea Craiova mai este capabilă să recupereze distanța de 25 de puncte față de liderul CFR Cluj, chiar dacă punctele se vor înjumătăți după această etapă: „Este o diferență foarte mare, atât de mare încât nu simțim o presiune și s‑ar putea ca acesta să fie un lucru bun pentru noi”.

Chiar și în aceste condiții, atacantul Universității Craiova mai păstrează un dram de speranțe: „Nu ne gândim la distanța față de CFR, ci la fiecare meci separat, și eu zic că până acum această strategie a dat roade. Ne vedem de noi și ce avem noi de făcut și mai vorbim despre clasament și diferența de puncte către finalul playoff‑ului”.

Golgheterul oltenilor alături de Andrei Ivan e pragmatic și spune că principalul obiectiv al Universității Craiova e câștigarea Cupei României. U Craiova este calificată în semifinale, unde va întâlni pe Sepsi: „Cupa şi Supercupa sunt obiectivele noastre. Știm deja ce înseamnă să câștigi Cupa și Supercupa, ne‑am simțit extraordinar să ne putem bucura de ele alături de suporteri și suntem nerăbdători să mai trecem prin astfel de momente”.

Markovic e optimist și spune că Universitatea Craiova începe să arate o altă față: „Suntem într-o formă bună”

Jovan Markovic e sigur că partida cu Farul Constanța va fi una extrem de spectaculoasă, așa cum au fost majoritatea meciurilor directe: „Aproape că nu îmi pot aminti de un meci Universitatea – Farul, care să nu fi fost foarte spectaculos. Ținând cont că niciuna dintre echipe nu mai are presiunea calificării în play-off, eu zic că sunt șanse și mai mari să iasă un meci foarte frumos. Sper să vină cât mai multă lume la meci ca să fie și mai frumos”.

Jucătorul „leilor” se bucură că asistența la meciurile de pe „Ion Oblemenco” e din ce în ce mai mare și cere ajutorul suporterilor: „Suntem într‑o formă bună și am remarcat că asta începe să se simtă și la numărul tot mai mare de fani de pe stadion. Sperăm să vină chiar și mai mulți, pentru că este un meci important în fața unei echipe spectaculoase, ca și noi, și cred că nimeni nu va regreta dacă o să fie pe Oblemenco”.

Jovan Markovic a reușit nouă goluri în acest sezon din Casa Pariurilor Liga 1 și două pase decisive în 25 de meciuri: „Mă bucur foarte mult că am început să marchez și că mi‑am ajutat echipa să facă puncte, până la urmă acesta este rolul meu în teren, să dau goluri. Cred că datorez acest pas tuturor celor de la Universitatea, de la Mister la colegi. Cu toții au fost și sunt alături de mine, mă ajută cu sfaturi, mă susțin”.

Jovan Markovic, mesaj emoționant pentru Laurențiu Reghecampf: „Mister este ca un tată pentru mine”

Jovan Markovic a dezvăluit că are o relație specială cu Laurențiu Reghecampf, care îl ajută mereu să progreseze: „Mister este ca un tată pentru mine, mereu mă încurajează și laudă, când mai greșesc sau nu dau randament mă mai și ceartă, adică e alături de mine și la bune și la rele. Plus că, pe lângă relația specială pe care o am cu dânsul, eu zic că e un antrenor foarte bun. Mă bucur foarte tare că este antrenorul meu!”, a declarat atacantul Universității Craiova înainte de meciul dintre Universitatea Craiova și Farul Constanța.

La conferința de presă dinaintea meciului cu Farul, Laurențiu Reghecampf a vorbit și el despre Jovan Markovic: „Cu Markovic trebuie să avem răbdare, este tânăr, trebuie să lupte pentru locul lui, are concurenţă, pentru că va reveni Koljic. Nu e prima dată când a marcat Markovic, el este în top din acest punct de vedere, pentru că nu a jucat foarte mult şi are destule goluri. Are parte de o echipă puternică în spate, trebuie să muncească mai mult la antrenamente, să o ţină pe drumul acesta”.