Jovo Lukic a „explodat” după U Cluj – FC Argeș 2-2: „Nu înțeleg de ce există VAR în acest campionat!” Ce decizie surprinzătoare a luat Cristiano Bergodi după meci

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Jovo Lukic (27 de ani) a fost foarte nervos după remiza dintre Universitatea Cluj și FC Argeș, 2-2. Bosniacul, care a avut un gol anulat în prima repriză pentru henț, a criticat prestația arbitrului George Roman, dar și a celor din camera VAR, care nu au intervenit la fazele controversate din meciul de pe Cluj Arena.

Jovo Lukic a criticat arbitrajul după U Cluj – FC Argeș 2-2

Lukic a trimis balonul în poartă în minutul 16, însă reușita sa a fost anulată pentru henț de către „centralul” George Roman, iar cei aflați în camera VAR nu au intervenit pentru a schimba decizia. De asemenea, bosniacul a reclamat o intrare dură asupra lui Dino Mikanovic. „L-am implorat să verifice la VAR, eram 100% sigur că nu am atins mingea cu mâna. Nu înțeleg de ce au VAR în acest campionat, dacă nu îl folosesc cum trebuie.

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La Dino a fost o intrare foarte dură, putea să-i rupă piciorul, nu mai știu cine a fost, dar a fost o intrare periculoasă, pe gleznă. Verificați VAR-ul, faceți ceva! Dacă nu-l folosiți, putem renunța la el, nu e nevoie”, a spus atacantul la . Fostul mare arbitru luate de George Roman în exclusivitate pentru FANATIK, inclusiv golul anulat al lui Lukic. Bosniacul avea să egaleze situația pe tabelă în minutul 27, iar spre finalul reprizei U Cluj a trecut în avantaj după ce șutul său a fost deviat în poartă de fundașul argeșenilor, Florin Borța. scorul final a fost stabilit în partea secundă de Yanis Pîrvu.

Jovo Lukic, dezvăluiri după momentul inedit din meciul cu FC Argeș

La pauza meciului, Jovo Lukic a făcut cu fundașul lui FC Argeș, Guilherme Garutti, pe care îl lovise cu cotul în prima repriză. Bosniacul a comentat faza după finalul jocului. „Nu am vrut să-l lovesc, nu l-am văzut când am sărit, l-am lovit peste față. A înțeles, nu a luat-o personal”, a spus fotbalistul lui U Cluj.

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După remiza contra piteștenilor, U Cluj a rămas pe locul 5 în SuperLiga, cu 19 puncte, distanța până la liderul Dinamo fiind de 10 lungimi. Atacantul clujenilor a numit principala problemă a echipei sale: „Cred că ar trebui să fim mai concentrați atunci când pierdem mingea”. În următoarea rundă din SuperLiga, „șepcile roșii” vor juca la Petroșani împotriva Corvinului, vineri, 23 octombrie, de la ora 21:00.

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Cristiano Bergodi nu s-a prezentat la flash-interviu după meci

Antrenorul principal al Universității Cluj, Cristiano Bergodi, nu s-a prezentat la flash-interviu după ce ”șepcile roșii” au remizat pe teren propriu cu FC Argeș, scor 2-2. Tehnicianul a ales să îl trimită pe antrenorul secund Eugeniu Cebotaru, după ce ”U” a ajuns la două meciuri consecutive fără victorie pe teren propriu în urma remizei cu FC Argeș, clujenii fiind învinși cu 4-3 de Rapid în etapa precedentă, la capătul unui meci nebun.

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”Vreau să transmit scuze că Cristiano Bergodi nu este prezent la interviu, chiar nu se simte bine. Se simte puțin așa mai rău. Evident, s-a acumulat puțină tristețe pentru că le-a transmis băieților că un alt rezultat decât victoria ar fi un eșec. De aici vine această supărare, chiar ne-am dorit azi. Am avut șansa să urcăm în clasament, dorința a fost mare, dar rezultatul este dezamăgitor pentru noi.

Sunt probleme. Am avut o primă repriză bună, iar apoi au intervenit accidentările. Asta cred că a influențat, dar nu suntem asigurați și așa este în fotbal, din păcate. E devreme să spunem clar acum unde este problema. Trebuie să fim atenți la unele momente, poate și intensitatea meciurilor, au jucat aceeași jucători, nu prea am avut schimbări.

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Dacă te uiți la clasament și faci o comparație la punctaj, este o diferență. Noi am întâlnit aceste adversare. În meciul cu Rapid am pierdut chiar dacă l-am dominat. Dacă te uiți în clasament, s-au desprins și poți să spui că diferența este mare între ele și restul echipelor. Trebuie să ne revenim mental, fizic, ne așteaptă o echipă foarte bună, puternică, Corvinul”, a afirmat secundul lui Bergodi.