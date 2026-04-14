Jovo Lukic a mers la biserică înainte de meciul cu Universitatea Craiova. Ce i-a spus preotul, fan al lui U Cluj: „Dai două goluri!”

Jovo Lukic, show total în U Cluj – Universitatea Craiova 4-0. Atacantul a cerut binecuvântarea preotului înainte de duelul cu fosta sa echipă. „Ajutorul lui Dumnezeu”.
Alex Bodnariu
14.04.2026 | 13:41
Secretul lui Jovo Lukic. Atacantul a mers de Paște la biserică pentru a se ruga înainte de U Cluj – Universitatea Craiova 4-0.
Jovo Lukic a fost omul meciului în U Cluj – Universitatea Craiova. Atacantul a înscris de două ori pentru ardeleni chiar în poarta fostei sale echipe. Vârful din Bosnia este golgheterul Superligii. Mai puțin știut despre el este că are o legătură specială cu divinitatea. Chiar înainte de partida cu oltenii, acesta a mers la biserică pentru a se ruga.

Ardelenii au făcut o afacere de senzație cu Jovo Lukic. În vară, l-au adus pe bosniac gratis de la Universitatea Craiova. Atacantul a avut cifre dezamăgitoare în Bănie, iar Mirel Rădoi a decis atunci că nu mai are nevoie de serviciile vârfului.

La Cluj, Lukic a renăscut. Atacantul a ajuns la cota 18 în acest sezon de Superligă. Vârful din Bosnia se bate pentru titlul de campion, Cupa României, titlul de golgheter și, mai mult, pentru calificarea la Campionatul Mondial. Naționala sa s-a calificat la turneul final, iar fotbalistul „șepcilor roșii” ar putea fi o variantă pentru ofensivă.

Secretul lui Jovo Lukic. Atacantul a mers de Paște la biserică pentru a se ruga înainte de U Cluj – Universitatea Craiova 4-0

Chiar înainte de meciul cu Universitatea Craiova, Lukic a mers la biserică pentru a se ruga. Un preot din cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca a dezvăluit că fotbalistul i-a cerut binecuvântarea pentru a avea reușite în duelul cu oltenii. Se pare că rugăciunile l-au ajutat din plin.

„Ieri, la Liturghia din ziua de Paști, îl întâlnesc pe Jovo Lukic, atacantul bosniac ortodox al Universității Cluj, alături de frumoasa lui familie. Îi dau două pahare cu paști, o prescură și îmi zice: ‘Binecuvântează-mă, părinte, îmi doresc tare mult să dau gol mâine!’. ‘Jovo, te binecuvântez să dai două goluri: unul cu capul și unul cu piciorul’. Le-a dat, unul cu capul și altul cu piciorul. Tricoul a rămas la mine. Nu prezic nimic niciodată, dar știu să citesc în ochii omului ambiția, dorința și încrederea în ajutorul lui Dumnezeu”, a scris preotul Dan Cismaș pe contul său de Facebook.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
