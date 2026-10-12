Jovo Lukic a vorbit despre plecare după U Cluj – Rapid 3-4: „Asta e dorința mea”

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Seria Universității Cluj de 9 meciuri fără eșec contra Rapidului s-a încheiat luni seară, după ce giuleștenii au reușit să se impună cu 4-3 pe Cluj Arena la capătul unui meci nebun. Dorin Codrea (29 de ani), Jovo Lukic (27 de ani) și Mouhamadou Drammeh (27 de ani) au tras concluziile după înfrângerea suferită de echipa lui Cristiano Bergodi. Atacantul bosniac a vorbit despre posibilitatea de a părăsi echipa în perioada de transferuri din iarnă.

Dorin Codrea, verdict dur după U Cluj – Rapid 3-4

Meciul de pe Cluj Arena a avut o desfășurare incredibilă. Gazdele au deschis scorul încă din minutul 2, prin Macalou, însă oaspeții au întors rezultatul înainte de pauză, după reușitele semnate de Kamara și Stojilkovic. Elvețianul a realizat „dubla” în partea secundă, însă echipa lui Cristiano Bergodi a revenit și a egalat, golurile fiind înscrise de Drammeh și Codrea. Ultimul cuvânt avea să aparțină însă Rapidului, care a dat lovitura în minutul 88 prin Onea.

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Dorin Codrea a reacționat la finalul partidei. „Am dominat meciul din minutul 1 până în minutul 90, am luat goluri după patru cadouri, au greșit colegii, dar se poate întâmpla la oricine. Ei au o echipă bună, încercăm să dominăm adversarul la fiecare meci și astăzi am reușit, doar că am făcut patru cadouri celor de la Rapid. De mâine, ne gândim la meciul cu FC Argeș, pe care trebuie să îl câștigăm. (n.r. despre faza în care U Cluj a cerut penalty) N-am văzut foarte bine faza, nu pot să îmi dau cu părerea”, a afirmat fundașul lui U Cluj la după . „Șepcile roșii” rămân cu 18 puncte după acest eșec și ocupă în continuare locul 5 în clasamentul SuperLigii.

Jovo Lukic a vorbit despre plecare după U Cluj – Rapid 3-4. Ce a declarat Mouhamadou Drammeh

Jovo Lukic a vorbit la finalul meciului despre cea mai controversată fază a meciului de pe Cluj Arena, momentul în care Sinyan a atins mingea cu mâna în careu. Atacantul bosniac a abordat și subiectul unei posibile plecări de la formația din SuperLiga în iarnă. „A fost un meci frumos de privit, au fost multe ocazii, multe goluri, meritam cel puțin un punct, dar ce mai putem face.

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Mi s-a părut că a fost un henț (n.r. la faza din minutul 55), i-am spus arbitrului, iar el mi-a dat galben. Nu înțeleg, n-am făcut nimic greșit. Am văzut cum l-a lovit mingea în mână. Nu știu dacă voi mai fi aici în iarnă, nu pot prezice viitorul. Vom vedea ce se va întâmpla, poate voi pleca, poate voi rămâne, nu știu. Dorința mea e să fim mulțumiți, atât eu, cât și clubul. Dacă se va ajunge la un acord, nu ar fi o problemă să plec”, a spus fotbalistul lui U Cluj.

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Mouhamadou Drammeh, care a înscris un gol superb, a comentat la rândul său rezultatul de pe Cluj Arena: „E dezamăgitor, de fiecare dată când intrăm pe teren ne dorim să câștigăm. Greșelile fac parte din joc, altfel toate meciurile s-ar termina 0-0. A fost un meci spectaculos pentru fani, pentru cei care au urmărit meciul, dar pentru noi nu a fost cel mai bun lucru. Oricine a văzut meciul de astăzi poate spune că U Cluj a fost echipa mai bună, pentru că am controlat jocul și am creat mai multe ocazii decât ei. Îi felicit, au câștigat. (n.r. despre golul marcat) N-am stat foarte mult să mă gândesc, doar l-am lobat pe portar, am văzut că era ieșit. A fost un gol frumos, dar n-a contat, pentru că n-am câștigat”.

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Ce urmează pentru Universitatea Cluj după eșecul cu Rapid

După 3 victorii consecutive în SuperLiga, 3-0 cu Oțelul, 2-0 cu FC Voluntari și 3-1 în derby-ul cu CFR, a suferit un nou eșec, chiar pe Cluj Arena, împotriva Rapidului. Pentru echipa pregătită de Cristiano Bergodi urmează un duel pe teren propriu contra lui FC Argeș și o deplasare la Petroșani pentru meciul cu Corvinul. Apoi, pe 28 octombrie, U Cluj va evolua din nou pe terenul rivalei CFR, de această dată într-un duel din grupa B a Cupei României Betano. În noiembrie, „șepcile roșii” vor juca în campionat cu FCSB (acasă), Csikszereda (în deplasare), Farul (în deplasare) și Sepsi (acasă).