Jovo Lukic așteaptă convocarea la Campionatul Mondial după ce a marcat o dublă în U Cluj – U Craiova 4-0: „Nu sunt o fire răzbunătoare”

Jovo Lukic a venit în România la Universitatea Craiova, însă bosniacul nu s-a simțit foarte bine în Bănie, iar cifrele sale au fost dezastruoase. Ajuns în curtea celor de la ”U” Cluj, forma vârfului de atac „a explodat” și cel mai probabil va fi golgheterul campionatului. După ce a înscris o „dublă” în poarta fostei sale echipe, Lukic a dezvăluit că este nerăbdător să vadă dacă va fi convocat la Campionatul Mondial din această vară.

Chiar dacă a înscris de două ori în poarta echipei care s-a despărțit de el fără regrete, Jovo Lukic a dezvăluit că nu este o fire răzbunătoare, iar aceste reușite nu îi dau o satisfacție aparte. Atacantul Universității Cluj a explicat că nu îl interesează echipa împotriva căreia înscrie, atât timp cât echipa sa câștigă.

De această dată, U Cluj a învins categoric cu 4-0, iar atacantul bosniac așteaptă cu nerăbdare o selecție la naționala Bosniei, „Suntem pe primul loc, la trei puncte distanță. Nimeni nu mai credea în noi. Mă bucur că ne arătăm valoarea pe teren. Eu nu sunt o persoană răzbunătoare, nu mă interesează împotriva cui înscriu. Important este să dau goluri și să câștige echipa. Nu pot să vă împărtășesc secretele noastre și de ce jucăm atât de bine (n.r. – râde). Sunt în așteptarea chemării oficiale la națională, vom vedea dacă va veni. Trebuie să continui aici în același fel, trebuie să fim inteligenți și umili și cu siguranță lucrurile bune vor veni”, a declarat Jovo Lukic, conform

Jug Stanojev, cea mai nouă descoperire a „maestrului” Bergodi

Cristiano Bergodi a transformat Universitatea Cluj într-o adevărată mașinărie de fotbal și pare cel mai bun antrenor al SuperLigii în acest moment. Italianul și-a impus clar ideile în vestiar și a transformat jucătorii ardelenilor. Una dintre ultimele „descoperiri” este Jug Stanojev, pe care

Folosit titular în ultimele două partide, sârbul a înscris un gol și a oferit două assisturi, iar jocul său a fost unul foarte consistent. La finalul meciului cu Universitatea Craiova, Stanojev a dezvăluit că, în opinia sa, U Cluj are tot ce îi trebuie pentru a câștiga titlul de campioană: „Nu contează cine înscrie sau cine dă pasele de gol. Sper să o ținem tot așa, pentru a ne bate la titlu. Mă simt foarte bine aici, mă interesează doar ca echipa să joace bine și să câștige. Bineînțeles, avem tot ce ne trebuie pentru a câștiga titlul. Jucăm bine și avem și suporterii de partea noastră”, a spus Stanojev, conform sursei citate.