Jovo Lukic, atacantul surpriză! Universitatea Craiova l-a dat gratis, dar a dat mai multe goluri ca Assad, Nsimba și Etim la un loc

U Cluj a câștigat la scor de neprezentare duelul cu Hermannstadt din Superliga României, iar remarcaul zilei a fost, fără doar și poate, atacantul Jovo Lukic, care a înscris un hat-trick de senzație și a ajuns la cota 10 în acest sezon. În vară, vârful bosniac a fost adus gratis de ardeleni, după despărțirea de Universitatea Craiova.

Jovo Lukic a fost extrem de bucuros după performanța reușită în meciul contra lui Hermannstadt. Atacantul „Șepcilor Roșii” a dedicat hattrick-ul din această seară băiatului său.

„A fost un meci greu, mai ales la începutul partidei, dar după ce am deschis scorul rapid, totul a devenit mai ușor. În prima parte a jocului, au avut și ei ocazii foarte importante, dar nu au reușit să marcheze. În repriza secundă, am marcat rapid două goluri și totul a fost ușor.

Cred că au trecut 5 ani de la ultimul meu hat-trick, dar iată că am reușit din nou să o fac! E onoare pentru mine să realizez din nou asta, în special la acest club. Mă simt bine la echipă și vreau să acumulăm cât mai multe puncte, pentru a reușit să intrăm în play-off.

Cred că este cel mai bun sezon al meu, din întreaga carieră. Mereu dau maximum la antrenamente și cred că această echipă mi se potrivește foarte bine. Trebuie să continuăm pe acest trend și cred că merităm să fim în play-off.

Vreau să dedic golurile fiului meu, care m-a rugat să fac un anumit gest, dacă voi marca! Nu mi-am plănuit să dau 3 goluri, dar câteodată se întâmplă!”, a declarat Jovo Lukic, după U Cluj – Hermannstadt 3-0.

Jovo Lukic, show total în U Cluj – Hermannstadt 3-0

Echipa de pe Cluj Arena are ca obiectiv în acest sezon calificarea în playoff, iar ardelenii au făcut un pas important duminică după-amiază. U s-a impus clar în fața lui Hermannstadt cu 3-0. Toate cele trei reușite au fost semnate de un singur jucător, Jovo Lukic.

are parte de un sezon de vis la Universitatea Cluj. După cele trei reușite în poarta sibienilor, Jovo Lukic a ajuns la 10 goluri în clasamentul golgheterilor, fiind pe primul loc la egalitate cu fotbalistul celor de la Rapid, Alex Dobre.

În vară, U Cluj l-a adus pe Lukic liber de contract, după ce atacantul nu și-a prelungit înțelegerea cu Universitatea Craiova. În Bănie, bosniacul a avut evoluții destul de modeste. A reușit să marcheze doar două goluri în cele 27 de apariții.

A renunțat prea repede Universitatea Craiova la Jovo Lukic?

Deși nu a fost un mare marcator pentru echipa de pe Ion Oblemenco, Lukic este un jucător tânăr și a reușit să confirme în Superliga la U Cluj, acolo unde este titular de bază și are 10 reușite în doar 18 meciuri.

Mai mult, atacanții aduși de olteni în această vară, Assad, Etim și Nsimba, au reușit împreună să înscrie doar 9 goluri, mai puțin decât Lukic. Sigur, Universitatea Craiova îl are în lot și pe Ștefan Baiaram, care compensează cu reușitele pe care le-a semnat.

Jovo Lukic are o cotă de piață, conform Transfermarkt, de 500 de mii de euro. Vârful are 27 de ani și, în carieră, a mai evoluat pentru echipe precum Sloga Meridian, Zvijezda G sau Banja Luka. Atacantul are și o selecție la echipa națională de seniori a Bosniei.