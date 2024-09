Jovo Lukic, dat pe spate de ce a găsit la Universitatea Craiova: „Este o altă lume față de Bosnia” + Ce spune noul portar din Bănie

Condițiile de pregătire, publicul și stadionul „Ion Oblemenco” l-au impresionat total pe Jovo Lukic. Atacantul de 900.000 de euro al Universității Craiova a vorbit despre obiectivele pe care le are în gând odată cu transferul în SuperLiga.

Jovo Lukic, dat pe spate de ce a găsit la Universitatea Craiova: „Este o altă lume față de Bosnia”

FANATIK a anunțat în exclusivitate . Atacantul venit de la Borac Banja Luka s-a trezit într-o altă lume, după mutarea la gruparea din Bănie.

Jovo Lukic a vorbit la superlativ despre condițiile, dar și publicul Universității Craiova. Atacantul a mărturisit că s-a consultat cu Elvir Koljic înainte să semneze contractul cu gruparea din Bănie, ambii fiind colegi la naționala Bosniei și Herțegovinei la un moment dat.

„E plăcut să fiu aici. Cred că am venit într-un loc foarte bun și este un pas înainte în cariera mea. Sper că mă voi adapta bine și cred că pot face multe pentru echipă. Negocierile au fost lente la început, dar mai târziu m-am gândit că nu există un singur motiv pentru care să nu merg la Craiova.

Mai târziu a fost un lucru rapid și lin. Sunt foarte impresionat, nu avem condiții foarte bune de antrenament în Bosnia. Dar aici este o altă planetă. Elvir Koljic mi-a spus doar de bine, acesta este unul dintre motivele principale pentru care am venit la Craiova.

M-a ajutat foarte mult, pentru că nu știu limba română și încerc să o învăț cât de repede pot. Cred că un atacant bun trebuie să aibă calități la finalizare. Sunt puternic, nu sunt atât de lent pe cât par pentru că sunt mare. Nu vreau să vorbesc foarte mult despre mine”, a spus Jovo Lukic.

Jovo Lukic: „Nu-mi pasă de asta, eu îmi doresc să câștig”

Jovo Lukic nu și-a propus să înscrie un număr de goluri la Universitatea Craiova. Atacantul bosniac vrea în schimb să câștige cât mai multe meciuri în tricoul „alb-albastru” și să cucerească titlul cu gruparea din Cetatea Băniei.

„Am primit o întâmpinare câlduroasă, eu consider că este cea mai bună. Pentru mine, singurul lucru important este ca echipa să câștige. Dacă am marcat un gol sau oricine altcineva, nu-mi pasă de asta, eu îmi doresc să câștig.

Este o altă lume față de Bosnia, stadionul este plin de fani foarte devotați, avem nevoie de sprijinul lor. Dacă ne susțin, cu siguranță ne vom face treaba mai bine. Salut suporterilor, eu sunt Jovo Lukic și sper că ne vom vedea în curând pe stadion”, a declarat Jovo Lukic.

Relu Stoian: „Știu că Universității îi lipsește foarte mult un campionat câștigat”

, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Portarul trecut pe la Oțelul Galați a spus ce își dorește să lase în urma lui la gruparea din Cetatea Băniei.

„Mă bucur să fiu aici, este un sentiment nou pentru că schimb atmosfera, schimb totul și sper să fie benefic pentru mine. Revederea cu ei a fost de bun augur, sper să îmi fie mult mai ușor să mă adaptez la Universitatea.

Am fost coleg cu Ivan și Cic, sper să mă integrez bine. Anul trecut am jucat de două ori contra Universității și totul mi s-a părut la superlativ. Am văzut stadionul plin, am văzut atmosfera de aici și m-a impresionat.

Am simțit o presiune mare din partea suporterilor, mai ales când îi aveam în spate. Sper ca acum să am alte sentimente. Știu că Universității îi lipsește foarte mult un campionat câștigat, îmi doresc ca în acest an să luăm campionatul.

Pe plan personal îmi doresc să joc, dacă se poate. Este perfect, nu am avut aceste condiții de antrenament pe unde am fost până acum. Îi salut pe toți suporterii Științei și îi aștept pe stadion”, a spus Relu Stoian.