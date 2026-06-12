Jovo Lukic de la U Cluj, debut de vis la CM 2026! A marcat primul gol al Bosniei la Cupa Mondială după 12 ani. Video

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Jovo Lukic (27 de ani), atacantul lui U Cluj, a fost titular, în locul vedetei Edin Dzeko, în meciul Canada – Bosnia, disputat vineri seară la Toronto în debutul Grupei B de la CM 2026, prima partidă disputată pe tărâm canadian la acest turneul final. În minutul 21, fotbalistul din SuperLiga a deschis scorul cu o lovitură de cap din 6 metri, după un corner executat de pe partea dreaptă și o deviere la prima bară a lui Kolasinac.

Jovo Lukic de la U Cluj a deschis scorul în Canada – Bosnia de la CM 2026

A fost în întreaga sa carieră de până acum, la a cincea selecție. De asemenea, a fost prima reușită a echipei de la Sarajevo la un turneu final mondial după 12 ani. În 2014, în Brazilia, a fost prima și ultima dată, până acum bineînțeles, când această națională a participat la un Campionat Mondial.

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Jovo Lukić opens scoring at the game! 🇨🇦 Canada 0-1 Bosnia & Herzegovina 🇧🇦 — Goals Xtra (@GoalsXtra)

De notat în acest context este și că debutul lui la echipa națională a Bosniei s-a consemnat tot pe tărâm nord-american, chiar în Statele Unite. Pe data de 18 decembrie 2021, bosniacii au pierdut un meci amical în fața americanilor cu scorul de 0-1. În această Grupă B de la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic, celălalt meci din prima etapă este Qatar – Elveția, programat sâmbătă, 13 iunie, de la ora României 22:00, în Statele Unite, pe „Levi’s Stadium” din Santa Clara, California.

Ce borne a bifat Jovo Lukic după acest gol

Revenind la Lukic, fostul jucător de la Universitatea Craiova a devenit acum primul fotbalist străin campionatul României care reușește să marcheze la un turneu final de Cupă Mondială. De asemenea, este primul fotbalist care evoluează în țara noastră care înscrie la această competiție după Ilie Dumitrescu în 1994, la acel moment el fiind legitimat la Steaua.

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Atacantul bosniac a ajuns în România în septembrie 2024, atunci când Universitatea Craiova l-a transferat din țara natală, de la Borac Banja Luka, în schimbul sumei de 400.000 de euro. Nu a oferit randamentul așteptat în Bănie, așa că a fost cedat la U Cluj în vara anului trecut, devenind golgheterul „șepcilor roșii” în sezonul recent încheiat, cu 20 de goluri înscrise în toate competițiile.

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