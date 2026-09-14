Sport

Dorit de Gigi Becali la FCSB, Jovo Lukic poate prinde transferul si după încheierea perioadei. Eforturi financiare imense

În perioada de mercato, Jovo Lukic a fost unul dintre fotbaliștii pe care Gigi Becali i-a dorit la FCSB și era dispus să ofere 2 milioane de euro, dar a fost refuzat. Totuși, transferul bosniacului rămâne în picioare
Cristian Măciucă
14.09.2026 | 14:30
Dorit de Gigi Becali la FCSB Jovo Lukic poate prinde transferul si dupa incheierea perioadei Eforturi financiare imense
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Dorit de Gigi Becali la FCSB, Jovo Lukic poate prinde transferul si după încheierea perioadei. Eforturi financiare imense. FOTO: sportpictures.eu
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Jovo Lukic (27 de ani) nu a ajuns la FCSB, dar ar putea prinde un transfer exotic în perioada imediat următoare. Golgheterul SuperLigii din sezonul trecut e dorit la campioana din Indonezia, Persib Bandung.

Jovo Lukic poate prinde un transfer exotic

U Cluj a respins oferta lui Gigi Becali, care a vrut să îl transfere pe Jovo Lukic cu 2.000.000 de euro. Chiar dacă perioada de mercato din Europa s-a închis, atacantul bosniac s-ar putea despărți, totuși, de „șepcile roșii”. Lukic e dorit la campioana ultimelor trei sezoane din Indonezia, Persib Bandung. Acolo evoluează deja un fotbalist cu ștate vechi în SuperLiga. E vorba despre Patricio Matricarbi, care are în CV pe Hermannstadt, Gaz Metan Mediaș. FC Voluntari și FC Botoșani.

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Potrivit presei din Indonezia, Lukic e dorit la campioana Persib. Cel puțin așa susține Goal Verse pe platforma X. Până la un eventual transfer, bosniacul are meci cu U Cluj în SuperLiga. Vicecampioana României va primi vizita Oțelului, luni, 14 septembrie, de la ora 18:00. Rămâne de văzut dacă interesul lui asiaticilor pentru Lukic se va materializa.

Jovo Lukic a fost golgheterul SuperLigii în sezonul trecut

Jovo Lukic e pe val odată cu stagiunea precedentă, în care a reușit să înscrie 18 goluri și să devină golgheterul SuperLigii. Forma bună a atacantului de la U Cluj a fost răsplătită cu convocări la echipa națională a Bosniei, alături de care a paricipat la CM 2026. Ba, mai mult, Lukic a și marcat la Cupa Mondială, în remiza contra Canadei, scor 1-1.

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Cotat de transfermarkt.com la 2.200.000 de euro, Jovo Lukic are 5 selecții și 1 gol pentru echipa națională a Bosniei. La U Cluj, pentru care joacă din vara lui 2025, atacantul are 24 de goluri și 5 assist-uri în 46 de partide. „Nu mă gândesc la transfer. Dacă se întâmplă, se întâmplă. Eu nu pot schimba nimic. Dacă cei din club decid să nu mă vândă, nu pot face nimic. Respect orice decizie ia clubul”, a transmis Jovo Lukic, după ce perioada de transferuri în România s-a închis.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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