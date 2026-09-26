Sport

Dzeko nu mai e, dar Lukic tot n-are loc la naționala Bosniei! Pe cine preferă selecționerul viitoarei adversare a României

Naționala Bosniei a remizat în primul meci din Liga Națiunilor, cu golgheterul celor de la Universitatea Cluj, Jovo Lukic, tot în postura de rezervă la națională
Catalin Oprea
26.09.2026 | 08:52
Dzeko nu mai e dar Lukic tot nare loc la nationala Bosniei Pe cine prefera selectionerul viitoarei adversare a Romaniei
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Jovo Lukic a jucat foarte puțin pentru Bosnia FOTO facebook
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După eșecul din Suedia, scor 1-2, naționala României va juca luni, de la ora 21.45, pe teren propriu, cu Bosnia. Un meci în care tricolorii îl vor avea ca adversar pe golgheterul sezonului trecut, din SuperLiga României, atacantul lui U Cluj, Jovo Lukic (27 ani/6 selecții/un gol), care nu-și găsește locul la echipa lui națională.

Jovo Lukic a intrat în prelungirile meciului cu Polonia

Bosnia a remizat aseară, la Varșovia, scor 0-0, în celălat meci din grupa României, iar fotbalistul de la Universitatea Cluj a fost introdus pe teren abia în prelungiri, când l-a înlocuit pe Haris Tabakovic, de la Red Bull Salzburg.

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Situația e supărătoare pentru fotbalistul din SuperLigă, care a marcat la Campionatul Mondial din această vară. El a început competiția ca titular și în ciuda faptului că a înscris în meciul contra Canadei, scor 1-1, el a fost trecut pe banca de rezerve.

De vină a fost atunci revenirea lui Edin Džeko (40 ani), cel mai titrat fotbalist din istoria Bosniei, cu 151 de selecții și 73 de goluri din 2007 și până în prezent. Acesta a anunțat însă că se retrage de la națională și va mai juca un singur meci. Ultimul său joc în tricoul Bosniei va avea loc pe 2 octombrie 2026, pe teren propriu, împotriva Suediei, în Liga Națiunilor.

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Zinedin Smajlović, titularizat în premieră de Barbarez

La Varșovia, Bosnia a început în formula Martin Zlomislić – Nikola Katić, Zinedin Smajlović, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac – Ivan Bašić, Ivan Šunjić, Kerim Alajbegović – Esmir Bajraktarević, Ermedin Demirović, Haris Tabaković. Au mai intrat pe parcurs Amar Memić, Benjamin Tahirović, Ermin Mahmić, Jovo Lukić și Armin Gigović.

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Două schimbări majore a făcut selecționerul Barbarez, față de echipa de la turneul final. Zinedin Smajlović (Olympiacos Pireu) este nou-venit în circuitul echipei mari după turneul final. Fotbalistul de 22 de ani a fost titularizat în centrul apărării.

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Bosniacii au schimbat portarul

Iar Martin Zlomislić, care a fost al treilea portar în lotul de la Mondial, a preluat acum statutul de titular în dauna lui Nikola Vasilj. În rest, Bosnia arată la fel, cu Sead Kolašinac (33 ani), de la Atalanta, preluând banderola de la Dzeko.

Bosnia a avut un joc șters în Polonia, fără nicio ocazie mare și cu un singur șut pe poartă. Elevii lui Barbarez au beneficiat de trei cornere și au încasat cinci cartonașe galbene.

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