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Jovo Lukic, în al nouălea cer după ce a marcat la Cupa Mondială: ”Nu mi-aș fi putut dori mai mult”

Jovo Lukic (27 de ani) a debutat cu gol la Cupa Mondială. Ce a spus atacantul naționalei Bosniei Herțegovina după ce a înscris în meciul împotriva Canadei.
Traian Terzian
13.06.2026 | 01:21
Jovo Lukic in al noualea cer dupa ce a marcat la Cupa Mondiala Nu mias fi putut dori mai mult
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Jovo Lukic (27 de ani); reacție fabuloasă după ce a marcat la Cupa Mondială. Sursă foto: sportsport.ba
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După un sezon fabulos în care a câștigat titlul de golgheter în SuperLiga, a jucat finala Cupei României și s-a bătut până la final pentru trofeul de campion cu U Cluj, Jovo Lukic a avut un start magnific la Cupa Mondială. Bosniacul a marcat în remiza în fața Canadei, scor 1-1.

Reacția lui Jovo Lukic după golul reușit la Cupa Mondială

Titularizat în linia de atac de Sergej Barbarez în absența superstarului Edin Dzeko, fotbalistul de la U Cluj a profitat din plin de șansa primită și a înscris primul său gol la națională. Deși entuziasmat pentru performanța sa, Jovo Lukic a admis că și-ar fi dorit o victorie fără ca el să marcheze.

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”Dacă mi-aș fi imaginat, nu mi-aș fi putut dori mai mult decât să marchez primul meu gol la națională chiar la Cupa Mondială. Îmi pare rău că nu am câștigat. Aș fi preferat să câștigăm și eu să nu marchez.

Acest punct cu siguranță ne deschide calea pentru a merge mai departe, dar trebuie să abordăm la maxim fiecare meci. Trebuie să luptăm la maximum pentru fiecare minge, aceasta este singura modalitate prin care putem merge mai departe.

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Vreau să le mulțumesc. Nu am cuvinte să descriu atmosfera pe care au creat-o. A fost ca și cum am fi jucat în Bosnia, i-am auzit doar pe fanii noștri. Le mulțumesc din adâncul inimii”, a declarat Lukic, conform sportsport.ba.

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Sergej Barbarez, dat pe spate de evoluția lui Lukic

Întrebat despre surpriza plăcută ce o reprezintă jocul lui Jovo Lukic, selecționerul reprezentativei Bosniei Herțegovina, Sergej Barbarez, s-a arătat extrem de fericit că atacantul lui U Cluj i-a confirmat așteptările.

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”Fiecare are propria sarcină în teren și de aceea sunt acolo. E minunat când cineva îți oferă ceva în schimb pe teren. Un gol e un gol, desigur că suntem fericiți pentru că Lukic e atacant și trăiește din asta.

Întotdeauna e păcat când nu reușești să câștigi un joc. Trebuie să fim realiști și să recunoaștem că am avut și puțin noroc. Cre2.07d că până la urmă scorul de 1-1 este corect. Pentru noi, acesta este un punct bun pentru a avansa, acesta fiind cel mai important obiectiv.

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Știm cum ar putea arăta clasamentul. Nu suntem aici să numărăm punctele după primul meci. Trebuie să încercăm să câștigăm următoarele două meciuri”, a spus Barbarez, la finalul întâlnirii de la Toronto.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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