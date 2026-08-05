Jovo Lukic, înlocuitorul lui Bîrligea la FCSB? MM Stoica a analizat toate culisele. Exclusiv

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Jovo Lukic a intrat în atenția FCSB și a patronului Gigi Becali. Atacantul legitimat în prezent la Universitatea Cluj ar putea fi văzut drept înlocuitor pentru Daniel Bîrligea, mai ales în condițiile în care FCSB are un start modest de campionat. Chiar dacă sunt pe primul loc, roş-albaştrii au fost eliminaţi ruşinos de Auda din Conference League, şi apoi au salvat un egal, in extremis, cu Farul Constanţa.

Jovo Lukic, înlocuitorul lui Bîrligea la FCSB?! Ce răspuns a dat Mihai Stoica în direct

şi ar putea pleca de la FCSB în această vară. , dar oficialii „şepcilor roşii” cer 3.000.000 de euro pe el. Ce spune Mihai Stoica de această mutare:

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„Nu ştiu cu Lukic. Am auzit ce a spus Gigi Becali. La trei milioane de euro, cred şi eu că U Cluj discută. Dar vorbim de un jucător de 28 de ani care a făcut un sezon acceptabil la o echipă bună. Suma este o utopie. Anul trecut mi s-a părut cel mai bun jucător din campionatul nostru.

Din moment ce la Craiova un an de zile nu a ajutat deloc şi nu ştiau cum să scape de el, mă feresc să spun ceva. Am ajuns demult la concluzia că un jucător poate să joace la cel mai bun nivel al său la o echipă şi la alta să nu existe. Sunt atât de multe exemple în lume.

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Îmi aduc aminte în 2005. L-am adus liber de contract pe Victoraş Iacob. Nu pot să spun cât hate mi-am luat. Jucase puţin la Rocar, la Galaţi. Iacob a fost unul dintre cei mai buni jucători pe care i-am făcut în sezonul ăla. Dacă nu îşi rupea clavicula, clar jucam finala Cupei UEFA în 2006. A fost un jucător remarcabil.

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Pe de altă parte, am adus jucători care au performat înainte de a-l cumpăra noi şi la noi n-a fost ce trebuie, ce ne aşteptam. Nu putem băga mâna în foc pentru absolut nimeni. Lukic a fost foarte bun anul trecut. Din moment ce Barbarez l-a luat, l-a băgat şi a marcat la Cupa Mondială, e clar că e bun. Dar dacă ar fi fost jucător de trei milioane, s-ar fi vândut pe trei milioane”, a spus Mihai Stoica în emisiunea „MM la Fanatik”.

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Mihai Stoica, despre forma slabă a lui Bîrligea: „Cred că are şi oameni care îl disturbă”

Referitor la situaţia lui Daniel Bîrligea, Mihai Stoica e de părere că au fost mulţi oameni care i-au luat gândul de la fotbal în această perioadă, mai ales că atacantul are oferte tentante din Italia şi Turcia:

„Din nefericire, singurul gol pe care l-a marcat în afara celui cu FC Argeş, a fost anulat de arbitri la Riga. Arbitri galezi ne-au scos mingea din poartă. În rest a avut ocazii foarte multe şi nu a reuşit să concretizeze.

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Cred că are şi oameni care îl disturbă. Au fost oferte, probabil şi asta contează. Fotbalistul este om şi când îţi vin o grămadă de informaţii, probabil îţi influenţează prestaţiile. Dacă va rămâne, îşi va reveni. E un jucător prea bun”, a spus Mihai Stoica.