Sport

Jovo Lukic, lăsat mască de prestația mediocră a României în fața Bosniei Herțegovina: „Nici chiar așa!”

România a pierdut fără drept de apel în fața Bosniei Herțegovina, scor 2-4. Atacantul Jovo Lukic (27 de ani) nu și-a ascuns uimirea pentru jocul slab făcut de ”tricolori”.
Traian Terzian
29.09.2026 | 16:16
Jovo Lukic lasat masca de prestatia mediocra a Romaniei in fata Bosniei Hertegovina Nici chiar asa
ULTIMA ORĂ
Jovo Lukic (27 de ani), surprins de prestația României în duelul cu Bosnia Herțegovina. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
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Selecționerul Sergej Barbarez l-a trimis în teren pe Jovo Lukic pentru ultimul sfert de oră, iar atacantul a avut o ocazie mare de a face 5-2 pentru Bosnia Herțegovina. Jucătorul de la U Cluj s-a arătat surprins de nivelul scăzut al naționalei României.

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Euforic după victoria categorică obținută de formația sa în partida de pe Arena Națională, Jovo Lukic a recunoscut că nu se aștepta la o prestație atât de modestă a echipei lui Gică Hagi și a vorbit despre faptul că s-a jucat fără spectatori.

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”Nici chiar așa! Bineînțeles că ne așteptam să câștigăm meciul, ne doream să-l câștigăm, dar să fie o asemenea diferență… Nu ne-am așteptat deloc. Cred că am dominat întregul meci. E o victorie foarte importantă pentru naționala noastră pentru că am urcat pe primul loc în clasament (n.r. – Suedia e lider cu 6 puncte). Așa că nu e rău pentru noi. Este foarte bine.

În plus, fără fani, nu e același lucru… Este atât de liniște încât poți auzi fiecare cuvânt pe care îl spunem. Nu suntem obișnuiți cu asta. Este ca în perioada COVID, când era la fel”, a declarat Lukic, conform digisport.ro.

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Barbarez și-a îndeplinit obiectivul la București

La rândul său, selecționerul Bosniei, Sergej Barbarez, a fost extrem de încântat de prestația elevilor săi în fața României și consideră că prezența în vară la Cupa Mondială a adus un plus de încredere echipei.

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”Așa cum spun întotdeauna, drumul este important. Rezultatele îl îmbunătățesc, avem un drum bun. Îl urmăm de la meci la meci. Vedem ce înseamnă Cupa Mondială, avem curajul să jucăm cu mingea, toată lumea vrea să o aibă pe teren, asta e un plus.

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Acesta era planul: să ajungem în Suedia cu 4 sau 6 puncte. Hai să mergem curajoși, pentru Edin (n.r. – Dzeko) și, de dragul lui, să atacăm cele 3 puncte. Atmosfera va fi bună, va fi bucurie în țară, vom fi bine pregătiți și vom merge pentru 3 puncte”, a spus Barabrez, după jocul de pe Arena Națională.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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