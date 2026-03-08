Jovo Lukic, lider în clasamentul golgheterilor din SuperLiga după golul din FCSB – U Cluj! Cum arată ierarhia

ADVERTISEMENT

Sezonul regulat al SuperLigii României se apropie de final și duelul dintre a fost unul ce anul trecut s-a jucat în play-off, însă în acest sezon va rămâne doar cu întâlnirile din primele 30 de runde.

Joko Lukic, golgheterul SuperLigii României

a început cu un autogol înscris de clujeni, care după însă s-au trezit și au prestat un fotbal excelent. Macalou și-a intrat în rol și a arătat că este unul dintre cei mai buni jucători din SuperLiga României. Acesta l-a driblat fără drept de apel pe Joao Paulo și i-a pasat lui Mendy, în fața porții, iar așa s-a restabilit egalitatea.

ADVERTISEMENT

Macalou a fost din nou inspirat și a inventat o pasă de excepție, care a tăiat în două apararea celor de la FCSB, iar Jovo Lukic a scăpat singur cu Matei Popa și a marcat un șut simplu, cu piciorul stâng, pe lângă tânărul goalkeeper al bucureștenilor. Această reușită a însemnat că atacantul Bosniac este solitar pe primul loc în clasamentul golgheterilor din SuperLiga. U Cluj s-a impus 3-1 în cele din urmă.

Jovo Lukic nu a convins la Universitatea Craiova, dar s-a transformat după trecerea la U Cluj

Jovo Lukic ajungea în fotbalul românesc la Universitate Craiova, în vara anului 2024, când oltenii plăteau în schimbul său 400.000 de euro celor de la Borac Banja Luka. Acesta a avut 31 de meciuri în Bănie, însă a marcat de doar 2 ori, iar de multe ori părea că nu-și găsește locul în echipa celor de la Universitatea Craiova, motiv pentru care a fost lăsat să plece gratis după doar un sezon.

ADVERTISEMENT

Universitatea Cluj a văzut însă un potențial în atacantul de picior stâng și l-a adus pentru a-l înlocui pe un alt jucător cu talie, ce a fost anul trecut la gruparea ‘studenților’, Vladislav Blănuță. Astfel, după 25 de meciuri Lukic a înscris 15 goluri și este golgheterul sezonului regulat, asta în cazul în care Alex Dobre nu va marca și el în partida dintre Rapid și Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

Clasamentul golgheterilor din SuperLiga