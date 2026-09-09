Sport

Jovo Lukic, convocat la naționala Bosniei! Atacantul lui U Cluj va înfrunta România la finalul lunii

Jovo Lukic a fost convocat la naționala Bosniei pentru duelurile din UEFA Nations League. Atacantul lui U Cluj va înfrunta, printre altele, România.
Mihai Dragomir
09.09.2026 | 15:15
Jovo Lukic convocat la nationala Bosniei Atacantul lui U Cluj va infrunta Romania la finalul lunii
ULTIMA ORĂ
Jovo Lukic, gata de meciuri tari la final de lună. Pentru cine o lasă pe U Cluj. Foto: Sport Pictures.
ADVERTISEMENT

Jovo Lukic a ratat transferul de la U Cluj în mercato de vară, însă atacantul are parte de noi meciuri tari în perioada ce urmează. Ardelenii au anunțat că vârful de 27 de ani se alătură din nou lotului naționalei Bosniei și Herțegovinei pentru partidele din Nations League.

Jovo Lukic o lasă temporar pe U Cluj pentru naționala Bosniei și Herțegovinei

Nations League este aproape de startul unei noi campanii în care echipele naționale din Europa se vor duela din nou. U Cluj a transmis că selecționerul Sergej Barbarez l-a inclus pe Jovo Lukic, cel care a ratat transferul la FCSB, în lotul Bosniei și Herțegovinei. „Marcator la Campionatul Mondial din această vară, ”Jovo-gol” revine în tricoul țării sale odată cu startul unei noi campanii de Nations League, unde naționala lui Jovo va avea patru partide în următoarea pauză competițională”, au transmis ardelenii pe pagina oficială.

ADVERTISEMENT

Primul duel pentru care Lukic părăsește granițele României este cel programat pe 25 septembrie, de la ora 21:45. La Varșovia, naționala sa va juca împotriva Poloniei. Ulterior, pe 28 septembrie, la București, de la 21:45, el poate juca chiar împotriva României lui Gică Hagi, într-un meci care se va disputa însă fără spectatori.

Lotul Bosniei și Herțegovinei pentru primele două meciuri din Nations League

Sergej Barbarez mizează pe 24 de jucători pentru meciurile următoare, între care se află și atacantul lui U Cluj, dar și legendarul Edin Dzeko, care a anunțat că se retrage din națională pe 2 octombrie, după duelul cu Suedia. Iată lotul Bosniei pentru duelurile cu Polonia și România:

ADVERTISEMENT
Elon Musk i-a spus unei foste iubite că are nevoie de „o legiune...
Digi24.ro
Elon Musk i-a spus unei foste iubite că are nevoie de „o legiune de copii înainte de începerea unui război civil”
  • Portari: Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Salko Hamzić;
  • Fundași: Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujakić, Nikola Katic, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Zinedin Smajlović;
  • Mijlocași: Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Kenan Busuladžić, Ermin Mahmić, Nail Omerović, Amar Memić, Armin Gigović, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević;
  • Atacanți: Ermedin Demirović, Jovo Lukić, Samed Baždar, Haris Tabaković, Edin Džeko.

Reacția lui Jovo Lukic după ce a rămas tot la U Cluj după finalul perioadei de mercato

După 0-4 cu U Craiova în etapa 8 din SuperLiga, Jovo Lukic a vorbit despre situația sa. Atacantul s-a declarat împăcat cu faptul că nu a prins niciun transfer în cele din urmă. „Nu mă gândesc la transfer. Dacă se întâmplă, se întâmplă. Eu nu pot schimba nimic. Dacă cei din club decid să nu mă vândă, nu pot face nimic. Respect orice decizie ia clubul. Nu e nicio dezamăgire!”, a transmis Lukic după eșecul cu Craiova.

ADVERTISEMENT
Afară! Ianis Hagi a primit vestea
Digisport.ro
Afară! Ianis Hagi a primit vestea

Aflat la U Cluj din vara anului 2025, Jovo Lukic a devenit o piesă de bază pentru ardeleni și unul dintre cei mai buni jucători din campionatul României. Sezonul trecut, cele 18 goluri marcate i-au adus titlul de golgheter.

ADVERTISEMENT
  • 2,2 milioane de euro valorează în prezent Jovo Lukic
  • 5 selecții are până acum pentru naționala țării sale
Topul jucătorilor U21 din SuperLiga! Universitatea Craiova, Rapid, FCSB şi Dinamo, blindate. Echipa...
Fanatik
Topul jucătorilor U21 din SuperLiga! Universitatea Craiova, Rapid, FCSB şi Dinamo, blindate. Echipa care s-a bătut pentru trei trofee are probleme
Cu datorii de 3,5 milioane de euro către ANAF și Primăria Arad, UTA...
Fanatik
Cu datorii de 3,5 milioane de euro către ANAF și Primăria Arad, UTA a făcut anunțul despre intrarea în insolvență
Alexandru Mitriță, aproape de revenirea în Europa! Echipa campioană îl vrea pe internaționalul...
Fanatik
Alexandru Mitriță, aproape de revenirea în Europa! Echipa campioană îl vrea pe internaționalul român
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
A plecat de la FCSB și nu a uitat declarațiile lui Becali: 'A...
iamsport.ro
A plecat de la FCSB și nu a uitat declarațiile lui Becali: 'A zis că sunt vai de mama mea. Despărțirea de mine s-ar fi putut face într-un alt mod'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!