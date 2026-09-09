ADVERTISEMENT

Jovo Lukic a ratat transferul de la U Cluj în mercato de vară, însă atacantul are parte de noi meciuri tari în perioada ce urmează. Ardelenii au anunțat că vârful de 27 de ani se alătură din nou lotului naționalei Bosniei și Herțegovinei pentru partidele din Nations League.

Jovo Lukic o lasă temporar pe U Cluj pentru naționala Bosniei și Herțegovinei

Nations League este aproape de startul unei noi campanii în care echipele naționale din Europa se vor duela din nou. U Cluj a transmis că selecționerul Sergej Barbarez l-a inclus pe Jovo Lukic, cel care a ratat transferul la FCSB, în lotul Bosniei și Herțegovinei. „Marcator la Campionatul Mondial din această vară, ”Jovo-gol” revine în tricoul țării sale odată cu startul unei noi campanii de Nations League, unde naționala lui Jovo va avea patru partide în următoarea pauză competițională”, au transmis ardelenii pe pagina oficială.

ADVERTISEMENT

Primul duel pentru care Lukic părăsește granițele României este cel programat pe 25 septembrie, de la ora 21:45. La Varșovia, naționala sa va juca împotriva Poloniei. Ulterior, pe 28 septembrie, la București, de la 21:45, el poate juca chiar împotriva României lui Gică Hagi, într-un meci care se va disputa însă

Lotul Bosniei și Herțegovinei pentru primele două meciuri din Nations League

Sergej Barbarez mizează pe 24 de jucători pentru meciurile următoare, între care se află și atacantul lui U Cluj, dar și legendarul Edin Dzeko, care din națională pe 2 octombrie, după duelul cu Suedia. Iată lotul Bosniei pentru duelurile cu Polonia și România:

ADVERTISEMENT

Portari: Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Salko Hamzić;

Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Salko Hamzić; Fundași: Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujakić, Nikola Katic, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Zinedin Smajlović;

Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujakić, Nikola Katic, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Zinedin Smajlović; Mijlocași: Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Kenan Busuladžić, Ermin Mahmić, Nail Omerović, Amar Memić, Armin Gigović, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević;

Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Kenan Busuladžić, Ermin Mahmić, Nail Omerović, Amar Memić, Armin Gigović, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević; Atacanți: Ermedin Demirović, Jovo Lukić, Samed Baždar, Haris Tabaković, Edin Džeko.

Reacția lui Jovo Lukic după ce a rămas tot la U Cluj după finalul perioadei de mercato

După 0-4 cu U Craiova în etapa 8 din SuperLiga, Jovo Lukic a vorbit despre situația sa. cu faptul că nu a prins niciun transfer în cele din urmă. „Nu mă gândesc la transfer. Dacă se întâmplă, se întâmplă. Eu nu pot schimba nimic. Dacă cei din club decid să nu mă vândă, nu pot face nimic. Respect orice decizie ia clubul. Nu e nicio dezamăgire!”, a transmis Lukic după eșecul cu Craiova.

ADVERTISEMENT

Aflat la U Cluj din vara anului 2025, Jovo Lukic a devenit o piesă de bază pentru ardeleni și unul dintre cei mai buni jucători din campionatul României. Sezonul trecut, cele 18 goluri marcate i-au adus titlul de golgheter.

ADVERTISEMENT