Sport

Jovo Lukic, primul jucător străin din SuperLiga care marchează la Campionatul Mondial. Povestea uluitoare a golgheterului dat afară de U Craiova

Jovo Lukic este noua senzație a Bosniei Herțegovina. Atacantul de la U Cluj a marcat în meciul cu Canada și a devenit primul străin din SuperLiga ca punctează la Campionatul Mondial.
Traian Terzian
13.06.2026 | 00:11
Jovo Lukic primul jucator strain din SuperLiga care marcheaza la Campionatul Mondial Povestea uluitoare a golgheterului dat afara de U Craiova
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Jovo Lukic (27 de ani) e primul străin din istoria SuperLigii care marchează la Campionatul Mondial. Sursă foto: Hepta
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În vârstă de 27 de ani, Jovo Lukic scrie istorie la Campionatul Mondial. Atacantul a punctat în prima repriză a partidei Canada – Bosnia Herțegovina și este primul străin din SuperLiga care marchează la un turneu final mondial.

Jovo Lukic, primul străin din SuperLiga care înscrie la Campionatul Mondial

Titularizat de selecționerul Sergej Barbarez în atacul Bosniei pentru că superstarul Edin Dzeko nu este refăcut complet după accidentarea la umăr, Jovo Lukic a profitat din plin de șansa primită și a înscris primul său gol la un Campionat Mondial.

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Vârful de atac al lui U Cluj este primul fotbalist din campionatul României care înscrie la un Campionat Mondial după Ilie Dumitrescu, care a marcat la ediția din 1994, pe când evolua la Steaua.

Ignorat în preliminariile pentru calificarea la turneul final, Lukic și-a făcut debutul la un Campionat Mondial odată cu întâlnirea împotriva Canadei de la Toronto. Și ce debut a fost. Era minutul 21 când atacantul bosniac împingea mingea în plasă cu capul, după un corner executat de Basic și o prelungire pe spate a lui Kolasinac.

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Aflat la doar a patra selecție în reprezentativa Bosniei Herțegovina, prima a fost în 2021, și la debutul la Campionatul Mondial, Jovo Lukic a înscris primul său gol la echipa națională și a declanșat nebunia la Sarajevo.

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Cine este Jovo Lukic

Născut la 28 noiembrie 1998, atacantul naționalei Bosniei Herțegovina este fiul cunoscutului fotbalist iugoslav Mitar Lukic. Jovo a început să joace fotbal la NK Zvijezda, de unde a fost luat de Sloga Doboj pe când încă nu împlinise 17 ani.

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În Bosnia a mai evoluat pentru FK Krupa, s-a întors pentru scurt timp la NK Zvijezda, iar apoi a fost achiziționat de Borac Banja Luka. În septembrie 2024, Universitatea Craiova a plătit 400.000 de euro pentru a-l aduce în Bănie.

A avut un sezon modest în tricoul ”alb-albaștrilor”, reușind să marcheze doar cinci goluri în 40 de meciuri jucate în toate competițiile și fiind considerat un ”împiedicat”. În vara lui 2025, oltenii nu mai știau cum să scape de el și l-au cedat gratis la la U Cluj.

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Explozia de la U Cluj l-a adus la Campionatul Mondial

A fost momentul de cotitură în cariera lui Jovo Lukic. Atacantul bosniac s-a adaptat extraordinar la ”șepcile roșii” și a devenit golgheterul pe care nimeni nu se aștepta să-l vadă în recentul sezon încheiat din SuperLiga.

A câștigat titlul de golgheter cu 18 reușite, dar trebuie remarcat faptul că niciuna nu a fost din lovitură de la 11 metri. El a fost o piesă extrem, de importantă în angrenajul gândit de antrenorul Cristiano Bergodi și a pus umărul la drumul fantastic al clujenilor până în finala Cupei României și până pe locul secund în campionat.

Pe fondul evoluțiilor impresionante de la Cluj, Sergej Barbarez l-a convocat în lotul pentru Campionatul Mondial. Și chiar l-a folosit titular împotriva Canadei. Inspirație maximă pentru selecționerul bosniac, deoarece Jovo Lukic a marcat și a devenit noul erou al Bosniei.

Cota lui Jovo Lukic va exploda

Odată cu golul înscris la Campionatul Mondial împotriva Canadei, cota lui Jovo Lukic va exploda. Cotat înainte de turneul final la 2,2 milioane de euro, atacantul va fi o opțiune interesantă în această vară pentru cluburi importante din vestul Europei.

Chiar înainte de începerea Campionatului Mondial, președintele lui U Cluj, Radu Constantea, a dezvăluit faptul că a refuzat o ofertă importantă venită pe adresa clubului pentru transferul lui Lukic.

”Noi suntem un club care nu am discutat prea mult despre prețuri. Am avut discuții potențiale și la 2 milioane de euro (n.r. – pentru Lukic) pe care le-am refuzat”, a declarat oficialul ”șepcilor roșii”.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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