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Gigi Becali nu vrea să se oprească după transferurile importante rezolvate pe final de mercato. FCSB i-a adus pe Denis Drăguș, Meriton Korenica și Karlo Muhar, iar patronul roș-albaștrilor mai caută un atacant de careu. Principala variantă din SuperLiga este Jovo Lukic, golgheterul lui U Cluj din sezonul trecut, cu 18 reușite.

Gigi Becali forțează încă un transfer de senzație la FCSB! Cât cere U Cluj pentru Lukic

vrea să îl folosească pe Denis Drăguș în partea stângă a atacului. Astfel, Gigi Becali consideră că echipa mai are nevoie de un vârf de careu. Roș-albaștrii îi au în lot pentru acest post pe Arnold Garita și Alexandru Stoian.

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Finanțatorul FCSB a anunțat că pune pe masă până la două milioane de euro, însă nu intenționează să depășească această sumă. U Cluj nu este însă dispusă să renunțe ușor la atacant.

Perioada de transferuri s-a încheiat la U Cluj! Veste proastă pentru Gigi Becali

Din informațiile FANATIK, șansele ca Lukic să plece de la U Cluj sunt minime. Ardelenii nu mai au în plan să facă mutări importante în această perioadă de mercato. Mai mult, suma de două milioane de euro pe care Gigi Becali este dispus să o ofere se află sub pretențiile conducerii clubului.

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„99% mercato-ul este închis la U Cluj. Nu mai vine și nu mai pleacă nimeni. Este posibil ca aceste transferuri făcute să fie ultimele din această perioadă de mercato. Au acolo trei variante: Drăguș, Garita și Stoian. Este închis mercato-ul la Cluj. Singurul care mai poate pleca este fundașul Cisse. Sunt multe variante acolo. U Cluj vrea trei milioane de euro pe Lukic”, a explicat Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.