ADVERTISEMENT

Jovo Lukic (27 de ani) nu a prins transferul mult visat în străinătate după ce a fost golgheterul lui U Cluj. În prezent, el este dorit de Gigi Becali la FCSB, însă patronul și-ar putea schimba părerea după ce bosniacul a ratat cu poarta goală în meciul cu fosta sa echipă, Universitatea Craiova.

Jovo Lukic, ratare incredibilă în U Craiova – U Cluj. Atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB nu a înscris cu poarta goală

Chiar dacă nu a reușit să se transfere în străinătate după ce a fost cel mai bun marcator din sezonul trecut de SuperLiga României și a participat la Campionatul Mondial cu naționala sa, Jovo Lukic poate schimba echipa dacă FCSB și U Cluj se înțeleg pentru suma de transfer pe care Gigi Becali este dispus să o plătească.

ADVERTISEMENT

Între timp, el continuă să joace pentru ardeleni și a fost titular în meciul contra fostei sale echipe, Universitatea Craiova. Scorul a rămas egal la pauză, însă oltenii s-au descătușat în a doua jumătate și au înscris de 3 ori în 10 minute. În minutul 63, vârful bosniac a avut șansa să reducă din diferență, însă a ratat incredibil. Marius Ștefănescu i-a trimis o pasă puternică în fața porții, însă Lukic nu a reușit să înscrie și a trimis mingea mult peste poarta adversă.

U Cluj nu este de acord cu oferta făcută de Gigi Becali pentru Jovo Lukic

iar conducerea Universității Cluj știe acest lucru. Gigi Becali nu dorește să plătească mai mult de două milioane de euro pentru golgheterul sezonului trecut, însă conducerea Universității Cluj nici nu vrea să audă de o astfel de ofertă.

ADVERTISEMENT

Din informațiile FANATIK, Ardelenii nu mai vor să aducă pe nimeni și nu vor să mai cedeze pe nimeni, mai ales dacă nu vor primi sumele pe care și le doresc pentru vedetele lor. În cazul lui Lukic, conducerea clujenilor dorește 3 milioane de euro.