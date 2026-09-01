Jovo Lukic, reacție după ce a intrat pe radarul lui Gigi Becali: „Dacă apare ceva, poate va fi bine”

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Jovo Lukic a prins 35 de minute în victoria echipei sale, . După meci, internaționalul bosniac a fost întrebat dacă ar accepta un transfer la FCSB, după ce patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali, a recunoscut că și l-ar dori la echipă.

Răspunsul lui Jovo Lukic pentru Gigi Becali

Chiar dacă nu a fost titular, Jovo Lukic și-a arătat din nou clasa. La aproximativ 15 minute de la apariția pe teren, atacantul a obținut o lovitură de la 11 metri, pe care avea să o transforme Issouf Macalou. La finalul partidei, Jovo Lukic a venit la flash-interviu și, inevitabil, a fost întrebat dacă ia în calcul o plecare de la U Cluj.

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Deși numele său a fost asociat în ultima perioadă cu mai multe formații din Europa, inclusiv cu FCSB, internațional bosniac afirmă că nu este disperat să schimbe echipa. Totuși, dacă va veni o ofertă mulțumitoare atât pentru el, cât și pentru club, atunci o va lua în calcul fără probleme. Lukic mai are contract cu U Cluj până în vara lui 2029.

„Nu mă gândesc prea mult la asta, să fiu sincer. Cum am zis în ultimele câteva interviuri, vreau doar să mă concentrez la a da ce am mai bun aici. Dacă apare ceva, poate va fi bine. Dacă nu va fi, eu sunt fericit că sunt aici și cam atât. Nu e obligatoriu pentru mine să plec de la U Cluj. Mie îmi place Clujul, familiei mele la fel. Nu e necesar să plec de aici. Apreciez clubul, suporterii și pe cei din staff și cam asta este”, a declarat Jovo Lukic după meciul cu Petrolul, conform .

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Macalou recunoaște: nu trebuia să execute el penalty-ul

Issouf Macalou s-a bucurat de golul marcat, dar recunoaște că nu el trebuia să fie desemnat pentru executarea loviturii de la 11 metri. Cu toate acestea, și-a păstrat cumpătul și a înscris un gol care s-a dovedit decisiv, de trei puncte. Per total, atacantul ivorian se declară mulțumit de startul de sezon al echipei sale, cu patru victorii obținute în opt meciuri din SuperLigă, Cupa României și Supercupă.

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„Sunt fericit pentru echipă și pentru fani. Am vrut să execut penalty-ul, nu eu sunt prima opțiune, însă aveam nevoie să marchez. Aveam nevoie de încredere, de un gol sau o pasă decisivă. A fost o partidă foarte grea pentru noi, așa cum am spus și mai devreme. Acest gol cred că îmi va da multă încredere pe viitor. Avem 9 puncte în campionat, însă avem o partidă în minus. Nu e un start slab, dar niciunul foarte bun. Jucăm bine, însă am făcut câteva greșeli în apărare și am fost pedepsiți”, a declarat după meci și Issouf Macalou.

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Plătește Gigi Becali 3.000.000 de euro?

Interesul celor de la FCSB pentru Jovo Lukic s-a aprins în momentul cedării lui Daniel Bîrligea în Italia, la Frosinone, sub formă de împrumut cu opțiune de transfer definitiv. În acel moment, Gigi Becali l-a transferat imediat pe Arnold Garita, pentru patru luni, dar și-ar fi dorit mai multă concurență în atac.

, însă nu are de gând să plătească 3.000.000 de euro, așa cum își doresc conducătorii formației clujene. De-a lungul timpului, omul de afaceri și-a mai călcat pe orgoliu și a plătit sume considerabile pentru atacanți. Ne aducem aminte de Florinel Coman (3.000.000 de euro), Daniel Bîrligea (2.500.000 de euro), Denis Alibec (2.000.000 de euro) sau Bogdan Stancu (2.000.000 de euro).

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„Vor 3 milioane? Atunci nu ne mai așezăm la masă. Altceva, spune. Nu face 3 milioane. Exclus! Aș da 1,5 milioane. Maxim nu dau. Salariu. Pot să-i dau 30.000 de euro pe lună”, a declarat Gigi Becali la FANATIK.