Joyskim Dawa a răbufnit după ce a revenit pe teren cu o înfrângere. Pe ce a dat vina după FC Argeș – FCSB 1-0: ”Asta a fost diferența”

Campioana României a început cu stângul anul 2026, fiind învinsă în întâlnirea FC Argeș – FCSB 1-0. Unde consideră Joyskim Dawa că s-a făcut diferența și ce senzații l-au încercat la primul joc oficial după mult timp.

Joyskim Dawa, explicații pentru înfrângerea din FC Argeș – FCSB 1-0

din cauză că lui Andre Duarte nu i-a ajuns cartea verde de la Ujpest, Dawa a precizat că adversarul a înscris la singura ocazie avută, în timp ce FCSB a ratat numeroase oportunități.

”Sunt fericit că am revenit, dar sunt dezamăgit că am pierdut. Am încercat să dau tot ce pot, dar au avut o ocazie și au înscris. A fost dificil, dar am muncit mult ca să revin și o să dau tot ce pot în fiecare meci. Sunt 100%, am terminat meciul pe teren.

Nu cred că au fost mai buni ca noi, au așteptat o greșeală și au profitat de ea. Noi am avut 3 ocazii și nu am marcat, asta a fost diferența. Am încercat să pasăm, dar terenul nu era bun. Pentru nicio echipă nu e ușor să joace pe un asemenea teren”, a declarat camerunezul, pentru .

Ce așteptări are de la duelul cu Dinamo Zagreb

Fundașul central al campioanei României este convins că meciul din deplasare cu Dinamo Zagreb, din penultima etapă a grupei de Europa League, programat joi, 22 ianuarie, de la ora 22:00, va fi încă și mai dificil decât cel pierdut la Mioveni, dar s-a arătat încrezător.

”Va fi un meci mai dificil decât în seara asta, dar trebuie să ne întoarcem cu o victorie de acolo. Când joci fotbal trebuie să ai încrede chiar și când lucrurile nu merg. Cred că putem realiza lucruri importante atât în Europa, cât și în campionat”, a spus Joyskim Dawa.

FCSB, în pericol să rateze play-off-ul

, în primul meci disputat în SuperLiga pe anul 2026. Este un eșec care , ”roș-albaștrii” rămânând și după această etapă sub linia de Top 6.