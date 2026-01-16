Sport

Joyskim Dawa a răbufnit după ce a revenit pe teren cu o înfrângere. Pe ce a dat vina după FC Argeș – FCSB 1-0: ”Asta a fost diferența”

Joyskim Dawa a revenit pe gazon pentru un meci oficial după o pauză de 10 luni. Cum a explicat fundașul camerunez înfrângerea din partida FC Argeș - FCSB 1-0.
Traian Terzian
16.01.2026 | 23:40
Joyskim Dawa a rabufnit dupa ce a revenit pe teren cu o infrangere Pe ce a dat vina dupa FC Arges FCSB 10 Asta a fost diferenta
ULTIMA ORĂ
Ce a spus Joyskim Dawa după înfrângerea din FC Argeș - FCSB 1-0. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
ADVERTISEMENT

Campioana României a început cu stângul anul 2026, fiind învinsă în întâlnirea FC Argeș – FCSB 1-0. Unde consideră Joyskim Dawa că s-a făcut diferența și ce senzații l-au încercat la primul joc oficial după mult timp.

Joyskim Dawa, explicații pentru înfrângerea din FC Argeș – FCSB 1-0

Titularizat în centrul defensivei ”roș-albaștrilor” din cauză că lui Andre Duarte nu i-a ajuns cartea verde de la Ujpest, Dawa a precizat că adversarul a înscris la singura ocazie avută, în timp ce FCSB a ratat numeroase oportunități.

ADVERTISEMENT

”Sunt fericit că am revenit, dar sunt dezamăgit că am pierdut. Am încercat să dau tot ce pot, dar au avut o ocazie și au înscris. A fost dificil, dar am muncit mult ca să revin și o să dau tot ce pot în fiecare meci. Sunt 100%, am terminat meciul pe teren.

Nu cred că au fost mai buni ca noi, au așteptat o greșeală și au profitat de ea. Noi am avut 3 ocazii și nu am marcat, asta a fost diferența. Am încercat să pasăm, dar terenul nu era bun. Pentru nicio echipă nu e ușor să joace pe un asemenea teren”, a declarat camerunezul, pentru Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Digi24.ro
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public

Ce așteptări are de la duelul cu Dinamo Zagreb

Fundașul central al campioanei României este convins că meciul din deplasare cu Dinamo Zagreb, din penultima etapă a grupei de Europa League, programat joi, 22 ianuarie, de la ora 22:00, va fi încă și mai dificil decât cel pierdut la Mioveni, dar s-a arătat încrezător.

ADVERTISEMENT
Ce lovitură: e în stare critică, după un accident grav produs în Rusia!...
Digisport.ro
Ce lovitură: e în stare critică, după un accident grav produs în Rusia! ”Au închis străzile”

”Va fi un meci mai dificil decât în seara asta, dar trebuie să ne întoarcem cu o victorie de acolo. Când joci fotbal trebuie să ai încrede chiar și când lucrurile nu merg. Cred că putem realiza lucruri importante atât în Europa, cât și în campionat”, a spus Joyskim Dawa.

FCSB, în pericol să rateze play-off-ul

FCSB a pierdut în fața lui FC Argeș, scor 0-1, în primul meci disputat în SuperLiga pe anul 2026. Este un eșec care ar putea cântări decisiv în lupta la play-off, ”roș-albaștrii” rămânând și după această etapă sub linia de Top 6.

ADVERTISEMENT

Joyskim Dawa înfrângere FC Argeș - FCSB 1-0 clasament SuperLiga

1.40 e cota Betano pentru ”goluri prima repriză: peste 0.5” la Dinamo Zagreb - FCSB
Tudor Samuilă și Gigi Becali, contre dure în direct după FC Argeș –...
Fanatik
Tudor Samuilă și Gigi Becali, contre dure în direct după FC Argeș – FCSB 1-0: „Să îi recunoașteți meritele lui Andone” / „Da, trebuie neapărat să-l luăm”
Campioana care a fost nevoită să părăsească România ca să facă performanța dorită:...
Fanatik
Campioana care a fost nevoită să părăsească România ca să facă performanța dorită: ”Când se intonează Imnul României e un sentiment deosebit”
Florin Tănase, răspuns pentru Gigi Becali după FC Argeș – FCSB 1-0: „Poate...
Fanatik
Florin Tănase, răspuns pentru Gigi Becali după FC Argeș – FCSB 1-0: „Poate așa i s-a părut”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Verdict de la ÎCCJ pentru Radu Banciu! Ce sentințe definitive au fost dictate...
iamsport.ro
Verdict de la ÎCCJ pentru Radu Banciu! Ce sentințe definitive au fost dictate în cele două procese deschise împotriva jurnalistului: 'Asta a zis marele judecător Csaba Asztalos'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!