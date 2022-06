Joyskim Dawa a semnat cu FCSB! Prima reacţie a lui Gigi Becali: “Are clauză 20 de milioane de euro!”

transferul lui Joyskim Dawa, iar fundașul central camerunez a semnat în sfârșit contractul.

Gigi Becali, încântat după transferul lui Dawa: „20 de milioane vreau să iau pe el”

Gigi Becali i-a pus o clauză de reziliere uriașă lui Joyskim Dawa, care a semnat un contract valabil pe 2 ani: „Dawa a semnat cu FCSB pentru două plus 3 sezoane. Suma o ştiţi de la Iftime. Salariul e cât a vrut el. O clauză de 20 de milioane de euro. Eu atât am scris. 20 de milioane vreau să iau pe el.

Dacă eu iau 20 de milioane pe el, cât i-am dat lui Iftime, scot banii de la echipa națională. E mai greu să găsești acum fundași centrali. Eu îl luam mai demult, dacă nu mă influențau alții, că tralalala.

Eu am pus ochii pe numărul 5, nu știam cum îl cheamă. De acum opt luni, nouă luni. Vedeam numărul cinci și ziceam: ‘Bă, cine e ăsta numărul cinci?’ Am crezut că e mijlocaș că el era în față. El e creștin, nu știam, acum mi-a zis el”.

De ce l-a vrut cu orice preț Gigi Becali pe Dawa: „Nu vreau să am emoții la cornere. Nu dă nimeni cu capul în fața lui, cum era Szukala”

Patronul FCSB l-a dorit cu orice preț pe Dawa și l-a suflat în ultima clipă celor de la CFR Cluj, după care l-a transferat și pe : „Când e unul de îmi place mult, nu mai țin cont. Are putere forță, nu vreau să am emoții la cornere”.

Gigi Becali l-a comparat pe Dawa cu fostul fundaș central al FCSB, Lukasz Sukala: „Nu dă nimeni cu capul în fața lui, cum era Szukala. O să vedeți că el va fi mult mai bun la noi decât la Botoșani. E foarte puternic și fotbalist”.

Pe aia am aruncat-o și eu așa că nu aibă el pretenții mari. Avem negocieri cu georgianul, doar ca nu este comunitar, și nu-mi convine să plătesc 70% taxe. Am cei mai înalți fundași centrali din România, să dea cu capul. La revedere, nu mă interesează. Să vorbească el, el e fotbalist”, a declarat Gigi Becali.

Am avut o convenție cu Rotaru ca eu să nu mă bag dacă Rotaru vrea un jucător. Am stat 3 săptămâni, le-a dat Botoșaniului ultimatum și m-a sunat Vulturar că îl ia CFR-ul. Am semnat la 12 noaptea atunci pe loc. Dacă ne supărăm… nici el nu prea s-a ținut că au jucat la mișto cu CFR-ul.

Ca să îi demonstrez că vreau să îl iau i-am dat cât a vrut salariu. A venit cu toata familia lui. Nu au fost niște prenteții absurde. Cât i-am dat banii lui Iftime scot de la echipa națională că el o să se ducă la Campionatul Mondial. E mai greu să găsești acuma fundaș central. Îl luam mai de mult timp dacă nu îl luau alții. Eu l-am vrut de-acum 8-9 luni.

