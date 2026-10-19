Sport

Joyskim Dawa, al șaselea cel mai periculos fundaș din lume! Fotbalistul de la FCSB, peste nume importante din Europa. Dinamo are și ea un jucător în top

Alex Bodnariu
19.10.2026 | 21:40
Joyskim Dawa al saselea cel mai periculos fundas din lume Fotbalistul de la FCSB peste nume importante din Europa Dinamo are si ea un jucator in top
SPECIAL FANATIK
Joyskim Dawa, al șaselea cel mai periculos fundaș central din lume! Ce arată cifrele CIES. Foto: SportPictures
Joyskim Dawa, pe locul 6 mondial într-un clasament realizat de CIES! Fundașul FCSB a depășit nume importante din Europa, dar un fotbalist de la Dinamo îi suflă în ceafă. Diferența este infimă!
ADVERTISEMENT

FCSB nu are parte de cel mai bun început de sezon. Roș-albaștrii au pierdut puncte importante în SuperLiga și încearcă să recupereze terenul pierdut în lupta pentru play-off. Chiar și în aceste condiții, Joyskim Dawa reușește să iasă în evidență la nivel mondial! Fundașul camerunez ocupă locul șase într-un clasament realizat de Observatorul Fotbalului CIES, care analizează cei mai periculoși fundași centrali în fața porții adverse.

Joyskim Dawa, al șaselea cel mai periculos fundaș central din lume! Ce arată cifrele CIES

Joyskim Dawa se află într-o companie selectă. Fundașul celor de la FCSB ocupă locul șase într-un clasament mondial al apărătorilor care amenință cel mai des poarta adversă prin lovituri de cap. Studiul a fost realizat de Observatorul Fotbalului CIES, în colaborare cu IMPECT, și cuprinde fotbaliști din 53 de campionate de primă divizie.

ADVERTISEMENT

Specialiștii au analizat numărul șuturilor cu capul expediate de fundașii centrali, raportat la 90 de minute de joc. Au fost luați în calcul doar jucătorii care au bifat cel puțin 270 de minute în actualul sezon. Dawa are o medie de 1,15 șuturi cu capul la fiecare 90 de minute. Cu alte cuvinte, camerunezul ajunge, în medie, să încerce cel puțin o finalizare cu capul pe meci.

FANATIK a analizat cifrele oferite de Opta pentru a înțelege cât de periculos este Joyskim Dawa în fața porții adverse. Datele arată că fundașul camerunez a expediat 20 de șuturi, dintre care 13 cu capul. Mai mult, 18 dintre încercările sale au venit din interiorul careului, iar șapte au prins spațiul porții.

ADVERTISEMENT
De ce nu va ajunge la închisoare elevul care a înjunghiat o profesoară...
Digi24.ro
De ce nu va ajunge la închisoare elevul care a înjunghiat o profesoară și un coleg? Explicațiile judecătorului Cristi Danileț
Statistică OptaJoyskim Dawa
Minute jucate1.474
Goluri marcate3
Șuturi20
Șuturi cu capul13
Șuturi cu capul din total65%
Șuturi din careu18
Șuturi pe poartă7
Ocazii mari ratate4
Atingeri în careul advers27
Dueluri aeriene câștigate49 din 74
Dueluri aeriene câștigate (%)66,2%
Degajări cu capul47
Degajări92

Doi fundași din Bundesliga conduc clasamentul mondial. TOP 10 cei mai periculoși apărători

Prima poziție este ocupată de Robin Koch, fundașul celor de la Eintracht Frankfurt. Internaționalul german are o medie de 1,45 șuturi cu capul la 90 de minute. Imediat în spatele său se află Jeff Chabot, de la VfB Stuttgart, cu 1,44. Diferența dintre cei doi este aproape insesizabilă.

ADVERTISEMENT
”Sancțiune istorică” pentru Manchester City: doi ani în liga a doua!
Digisport.ro
”Sancțiune istorică” pentru Manchester City: doi ani în liga a doua!

Podiumul este completat de Jawad El Yamiq, de la Eyüpspor, cu o medie de 1,24. Urmează Lorenzo Pirola, de la Olympiacos, și Seydou Sano, de la Al-Gharafa, ambii cu 1,19. Joyskim Dawa se află imediat în spatele lor, la egalitate cu Randall Cordero, fundașul formației costaricane CS Cartaginés.

ADVERTISEMENT
LocFotbalistEchipăȘuturi cu capul / 90′
1Robin KochEintracht Frankfurt1,45
2Jeff ChabotVfB Stuttgart1,44
3Jawad El YamiqEyüpspor1,24
4Lorenzo PirolaOlympiacos1,19
4Seydou SanoAl-Gharafa1,19
6JOYSKIM DAWAFCSB1,15
6Randall CorderoCS Cartaginés1,15
8Fabiano LeismannAris Salonic1,14
9MARTÍN PASCUALDinamo București1,13
10Filip ČihákHradec Králové1,12

 

Dinamo are și ea un fundaș în elita mondială! Martín Pascual, la numai două sutimi de Joyskim Dawa

FCSB nu este singura echipă din România care se poate lăuda cu un fotbalist în acest clasament. Marea rivală Dinamo are și ea un reprezentant în TOP 10. Martín Pascual ocupă locul nouă la nivel mondial, cu o medie de 1,13 șuturi cu capul la 90 de minute. Spaniolul se află la numai 0,02 șuturi de Joyskim Dawa. Diferența dintre cei doi este extrem de mică.

Ajuns la Dinamo în vara acestui an, după despărțirea de Mirandés, Pascual s-a impus rapid în echipa pregătită de Nuno Santos. Ibericul a trimis deja mingea în poartă de cinci ori în acest sezon și este golgheterul lui Dinamo, la egalitate cu Armstrong. Mai mult, până să ajungă în curtea „câinilor roșii”, Pascual mai marcase un singur gol în întreaga carieră, și acela pe vremea când evolua la juniori.

ADVERTISEMENT
A venit verdictul TAS în procesul alegerilor de la FRF! Ce se întâmplă...
Fanatik
A venit verdictul TAS în procesul alegerilor de la FRF! Ce se întâmplă cu Răzvan Burleanu
Florin Tănase, ocazie monumentală în Cipru! Fostul căpitan de la FCSB, aproape de...
Fanatik
Florin Tănase, ocazie monumentală în Cipru! Fostul căpitan de la FCSB, aproape de a doua reușită în tricoul lui Omonia Nicosia. Video
Jovo Lukic a „explodat” după U Cluj – FC Argeș 2-2: „Nu înțeleg...
Fanatik
Jovo Lukic a „explodat” după U Cluj – FC Argeș 2-2: „Nu înțeleg de ce există VAR în acest campionat!” Ce decizie surprinzătoare a luat Cristiano Bergodi după meci
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Rădăcinile războiului rece între Loți Boloni și Gică Hagi. Un episod mai puțin...
iamsport.ro
Rădăcinile războiului rece între Loți Boloni și Gică Hagi. Un episod mai puțin cunoscut: 'Un gest oribil'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!