Joyskim Dawa, al șaselea cel mai periculos fundaș din lume! Fotbalistul de la FCSB, peste nume importante din Europa. Dinamo are și ea un jucător în top

FCSB nu are parte de cel mai bun început de sezon. Roș-albaștrii au pierdut puncte importante în SuperLiga și încearcă să recupereze terenul pierdut în lupta pentru play-off. Chiar și în aceste condiții, Joyskim Dawa reușește să iasă în evidență la nivel mondial! Fundașul camerunez ocupă locul șase într-un clasament realizat de Observatorul Fotbalului CIES, care analizează cei mai periculoși fundași centrali în fața porții adverse.
Joyskim Dawa se află într-o companie selectă. Fundașul celor de la FCSB ocupă locul șase într-un clasament mondial al apărătorilor care amenință cel mai des poarta adversă prin lovituri de cap. Studiul a fost realizat de Observatorul Fotbalului CIES, în colaborare cu IMPECT, și cuprinde fotbaliști din 53 de campionate de primă divizie.
Specialiștii au analizat numărul șuturilor cu capul expediate de fundașii centrali, raportat la 90 de minute de joc. Au fost luați în calcul doar jucătorii care au bifat cel puțin 270 de minute în actualul sezon. Dawa are o medie de 1,15 șuturi cu capul la fiecare 90 de minute. Cu alte cuvinte, camerunezul ajunge, în medie, să încerce cel puțin o finalizare cu capul pe meci.
FANATIK a analizat cifrele oferite de Opta pentru a înțelege cât de periculos este Joyskim Dawa în fața porții adverse. Datele arată că fundașul camerunez a expediat 20 de șuturi, dintre care 13 cu capul. Mai mult, 18 dintre încercările sale au venit din interiorul careului, iar șapte au prins spațiul porții.
|Statistică Opta
|Joyskim Dawa
|Minute jucate
|1.474
|Goluri marcate
|3
|Șuturi
|20
|Șuturi cu capul
|13
|Șuturi cu capul din total
|65%
|Șuturi din careu
|18
|Șuturi pe poartă
|7
|Ocazii mari ratate
|4
|Atingeri în careul advers
|27
|Dueluri aeriene câștigate
|49 din 74
|Dueluri aeriene câștigate (%)
|66,2%
|Degajări cu capul
|47
|Degajări
|92
Prima poziție este ocupată de Robin Koch, fundașul celor de la Eintracht Frankfurt. Internaționalul german are o medie de 1,45 șuturi cu capul la 90 de minute. Imediat în spatele său se află Jeff Chabot, de la VfB Stuttgart, cu 1,44. Diferența dintre cei doi este aproape insesizabilă.
Podiumul este completat de Jawad El Yamiq, de la Eyüpspor, cu o medie de 1,24. Urmează Lorenzo Pirola, de la Olympiacos, și Seydou Sano, de la Al-Gharafa, ambii cu 1,19. Joyskim Dawa se află imediat în spatele lor, la egalitate cu Randall Cordero, fundașul formației costaricane CS Cartaginés.
|Loc
|Fotbalist
|Echipă
|Șuturi cu capul / 90′
|1
|Robin Koch
|Eintracht Frankfurt
|1,45
|2
|Jeff Chabot
|VfB Stuttgart
|1,44
|3
|Jawad El Yamiq
|Eyüpspor
|1,24
|4
|Lorenzo Pirola
|Olympiacos
|1,19
|4
|Seydou Sano
|Al-Gharafa
|1,19
|6
|JOYSKIM DAWA
|FCSB
|1,15
|6
|Randall Cordero
|CS Cartaginés
|1,15
|8
|Fabiano Leismann
|Aris Salonic
|1,14
|9
|MARTÍN PASCUAL
|Dinamo București
|1,13
|10
|Filip Čihák
|Hradec Králové
|1,12
FCSB nu este singura echipă din România care se poate lăuda cu un fotbalist în acest clasament. Marea rivală Dinamo are și ea un reprezentant în TOP 10. Martín Pascual ocupă locul nouă la nivel mondial, cu o medie de 1,13 șuturi cu capul la 90 de minute. Spaniolul se află la numai 0,02 șuturi de Joyskim Dawa. Diferența dintre cei doi este extrem de mică.
Ajuns la Dinamo în vara acestui an, după despărțirea de Mirandés, Pascual s-a impus rapid în echipa pregătită de Nuno Santos. Ibericul a trimis deja mingea în poartă de cinci ori în acest sezon și este golgheterul lui Dinamo, la egalitate cu Armstrong. Mai mult, până să ajungă în curtea „câinilor roșii”, Pascual mai marcase un singur gol în întreaga carieră, și acela pe vremea când evolua la juniori.