Joyskim Dawa, comparație ireală după debutul la FCSB: ”Este un fel de PSG în Franța”

Fundașul central a fost în remiza cu U Cluj, din prima etapă din SuperLiga.

FCSB, comparată cu PSG de Joyskim Dawa

Joyskim Dawa este încântat de transferul la FCSB, formație pe care o compară chiar cu PSG, și speră să ajute la îndeplinirea obiectivelor în actualul sezon: calificarea în grupele Conference League și titlul în SuperLiga.

ADVERTISEMENT

”Am ales să continui în România, pentru că a trebuit să confirm ce am realizat cu FC Botoșani în primul sezon. Am vrut să rămân într-un campionat pe care-l cunosc, nu să mă duc undeva unde aș fi început de la zero.

Am decis să vin la FCSB, pentru că acolo este un proiect. Fac parte din acest proiect. FCSB e un club mare, există marketing, entuziasm, este un fel de PSG în Franța. Așa că am ales să vin și să dovedesc ce am reușit la Botoșani.

ADVERTISEMENT

Trebuie să ne calificăm în grupele Conference League și, bineînțeles, să luăm campionatul. Ar fi un pas mare pentru bine, pentru că nu am fost campion până acum”, a declarat Dawa, într-un interviu pentru .

Dawa visează la campionatele din Vest

Publicația africană, care a folosit denumirea de Steaua București în loc de FCSB pe toată durata interviului, a încercat să afle și care sunt planurile de viitor ale internaționalului camerunez, care însă la debutul la vicecampioana României.

ADVERTISEMENT

”FCSB a avut o mare problemă în apărare în sezonul trecut. Din cauza acestui lucru a pierdut titlul pentru 3 puncte. M-au ales să fiu o soluție și să lupt pentru șansa mea. Am fost primit foarte bine, mai ales că am alături de mine un coechipier de la Botoșani.

”Am 26 de ani și cu siguranță mă gândesc că voi ajunge într-un campionat mai puternic. Campionatul României este mai puțin mediatizat, dar este unul în care se joacă fotbal de calitate. Joc la o echipă mare, lumea nu realizează că acest club a câștigat deja o Ligă a Campionilor”, a mai spus Joyskim Dawa.

ADVERTISEMENT

Obligat să transfere apărători centrali după ce Vinicius și Andrei Miron au plecat de la echipă, iar Iulian Cristea s-a accidentat, Gigi Becali s-a mișcat repede și , mutare dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.