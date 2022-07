Joyskim Dawa, criticat aspru după debutul la FCSB: „Lovește prost mingea. Cu stângul nu dă deloc, cu dreptul dă prost. E destrăbălat”

, mutarea fiind anunțată în exclusivitate de FANATIK. În prima etapă din SuperLiga, cu U Cluj, camerunezul a debutat în tricoul roș-albastru, dar nu și-a putut ajuta echipa să câștige mai mult de un punct.

Dumitru Dragomir a criticat evoluția lui Joyskim Dawa în FCSB – U Cluj 1-1

La finalul partidei de pe Național Arena, Dumitru Dragomir l-a lăudat pe , și a transmis că FCSB va rata titlul și în sezonul 2022-2023. Mai mult, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a pus tunurile pe Joyskim Dawa, care, la primul meci pentru FCSB, a făcut pereche în centrul apărării cu Denis Haruț.

„Meciul mi-a plăcut. Chiar dacă Steaua, FCSB, și-a arătat slăbiciunile și U Cluj putea să câștige. Să știți că așezarea tactică a lui U Cluj a făcut ca meciul să decurgă așa. Lincar e un antrenor de mare viitor! Au făcut dublaj în permanență, au aglomerat în permanență. Mi-au plăcut mult, au alergat, au făcut pressing cu trei oameni.

Cum a putut Rapid să renunțe la Bălan? Era golgeterul lor, nu îl dădeam nici dacă mă bătea cineva. E dovadă că sunt puțini atacanți de gura porții.

Nu apărarea e problema la FCSB, ci mijlocul. În afara celor 2-3 înaintași, nu are pe nimeni care să construiască. Are câțiva care aleargă, dar nu fac marcaj, nu fac pressing. E o echipă de talente care nu ies în evidență. Nici Octavian Popescu nu are cum să joace, dacă mijlocul strică toate mingile.

Mă tem că Steaua nu ia nici anul acesta campionatul. Fundașul central de la Botoșani nu e rău, chiar dacă lovește prost mingea. Cu stângul nu dă deloc, cu dreptul dă prost. Dar dă binișor cu capul, aleargă bine. E destrăbălat așa. Nu știu câți ani are, dar ar putea să mai crească în valoare”, a declarat Dumitru Dragomir, conform .

Internaționalul camerunez, singurul apreciat al lui Gigi Becali

Deși lui Dragomir nu i-a plăcut prea tare Joyskim Dawa, fundașul central venit de la FC Botoșani l-a mulțumit pe Gigi Becali. Africanul a fost printre puținii care au scăpat de .

„Bine că l-am avut pe Dawa. L-am luat pe cel mai tare din România, ce am văzut în seara asta. Dacă nu îl aveam pe el, luăm două-trei în seara asta. Venea cu mingea la picior și nu avea cui să o dea. Eu mă felicit pentru acest transfer.

Dawa e fotbalist de mare clasă. Ai văzut cum i-am criticat pe toți? Pe Dawa l-am lăudat”, a spus Gigi Becali.