Joyskim Dawa i-a dat pe spate pe Gigi Becali și Mihai Stoica: „Nu ai văzut niciodată un așa om”

Meciul dintre FC Argeș și FCSB a marcat revenirea lui Joyskim Dawa pe teren. Fundașul a fost indisponibil preț de 10 luni, însă evoluția sa la întoarcerea pe teren a fost una care dă speranțe. Cu ce i-a impresionat jucătorul camerunez pe Gigi Becali și Mihai Stoica.

Cu ce i-a dat pe spate Joyskim Dawa pe Gigi Becali și Mihai Stoica

După o perioadă foarte mare de absență, . Deși echipa sa a pierdut, fundașul camerunez a arătat foarte bine în confruntarea cu FC Argeș, din etapa 22 din SuperLiga.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a mărturisit că atât el, cât și Mihai Stoica au rămas surprinși de voința pe care a arătat-o Joyskim Dawa la recuperare. Fundașul camerunez va fi, alături de Siyabonga Ngezana, pe teren în meciul cu Dinamo Zagreb din Europa League.

„(n.r. – Mă uitam cum a jucat Dawa după 10 luni) Da, a jucat bine, dar nu are încă deprindere. El va juca de acum, va fi pe teren cu Dinamo Zagreb, ca să se deprindă.

Dawa și Ngezana vor juca în centru cu Dinamo Zagreb. Știți de ce a revenit așa? Mi-a spus MM: ‘nu am văzut un jucător sau un om să aibă atâta voință pentru a se antrena, să tragă atât de tare la sală’. Dawa are un munte de voință. A spus MM ‘Gigi, e numai în sală acum, e o forță a naturii’”, a declarat Gigi Becali.

Joyskim Dawa, din nou apt la FCSB

Joyskim Dawa s-a accidentat în timpul unui meci jucat pentru echipa s-a națională. (0-0) din preliminariile Cupei Mondiale 2026, disputată pe 19 martie 2025.

Fundașul camerunez a suferit o ruptură de ligamente încrucișate și o leziune a ligamentului colateral la genunchi, ceea ce l-a ținut departe de teren pentru aproape 10 luni de zile.

Proaspăt revenit din accidentare, Joyskim Dawa speră să revină la nivelul de dinaintea rupturii. Înainte de evenimentul nefericit, camerunezul forma cu Siyabonga Ngezana cel mai bun cuplu de fundași centrali din SuperLiga.

2,5 milioane de euro este cota lui Joyskim Dawa

134 de meciuri, 12 goluri și două pase decisive a adunat fundașul la FCSB